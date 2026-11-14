Los Pumas, con el bahiense Joaquín Moro, vencieron a Italia en el Nations Championship

Los Pumas, con la presencia del bahiense Joaquín Moro, consiguieron una sufrida victoria por 19-14 frente a Italia, por la quinta fecha del Nations Championship de rugby, en un encuentro donde estuvieron muy lejos de lucirse.

El encuentro, que se llevó a cabo en Génova, comenzó favorable para los italianos, quienes se pusieron en ventaja cuando iban solo cuatro minutos gracias al try de Monty Ioane y la posterior conversión de Tommasso Allan.

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Los Pumas, por su parte, mantuvieron muy poca fluidez en su juego, aunque les alcanzó con poco para irse al descanso con el resultado igualado debido al try de Bautista Bernasconi a los 39 minutos y la conversión de Tomás Albornoz.

Ya en la segunda mitad, Los Pumas consiguieron la ventaja que les terminaría permitiendo quedarse con la victoria.

Primero se pusieron en ventaja gracias al try de Rodrigo Isgró, mientras que Mateo Carreras volvió a apoyar en el ingoal a la hora de juego y la posterior conversión de Albornoz permitió conseguir 12 puntos de ventaja.

Finalmente, a falta de solo 15 minutos Italia logró descontar con un try penal, pero no sería suficiente para dar vuelta la historia.

En la última jugada se vivió una situación más que curiosa, ya que los italianos tuvieron un penal en una posición inmejorable para buscar el line. Sin embargo, el kick de Paolo Garbisi se fue directo al ingoal y el árbitro marcó el final del encuentro.

Con este resultado, Los Pumas consiguieron su segundo triunfo en esta primera edición del Nations Championship, que enfrenta a los seis mejores equipos del hemisferio norte y del hemisferio sur.

La próxima presentación de Los Pumas será el sábado 21 cuando visiten a Francia. Una victoria sería clave para el combinado argentino, ya que le permitiría soñar con la posibilidad de jugar por el quinto puesto.

Síntesis

Italia: 1- Danilo Fischetti (Muhamed Hasa), 2- Giacomo Nicotera (Gianmarco Lucchesi), 3- Simone Ferrari (Marco Riccioni), 4- Niccolò Cannone (Enoch Opoku Gyamfi), 5- Federico Ruzza (Alessandro Ortombina), 6- Ross Vintcent, 7- Manuel Zuliani, 8- Lorenzo Cannone, 9- Stephen Varney (Alessandro Fusco), 10- Paolo Garbisi, 11- Monty Ioane, 12- Leonardo Marin, 13- Paolo Odogwu (Federico Mori), 14- Ange Capuozzo, 15- Tommaso Allan. No ingresó: 21- Samuele Locatelli Entrenador: Gonzalo Quesada

Los Pumas: 1- Boris Wenger (Mayco Vivas), 2- Bautista Bernasconi (Facundo Bosch), 3- Francisco Moreno (Joel Sclavi), 4- Guido Petti (Efraín Elías), 5- Pedro Rubiolo, 6- Pablo Matera (C), 7- Joaquín Moro (Juan Martín González), 8- Juan Martín Scelzo (Facundo Isa), 9- Simón Benítez Cruz (Gonzalo García), 10- Tomás Albornoz, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Justo Piccardo, 14- Rodrigo Isgró, 15- Bautista Delguy. No ingresó: 23- Gerónimo Prisciantelli. Entrenador: Felipe Contepomi.

Primer tiempo: 4´try de Monty Ioane convertido por Tommaso Allan (IT); 38m, try de Bautista Bernasconi convertido por Tomás Albornoz (ARG).

Incidencias: 28m, Tomás Albornoz amonestado (ARG)

Resultado parcial: Italia 7 vs Los Pumas 7

Segundo tiempo: 54m, try de Rodrigo Isgró (ARG); 60m, try de Mateo Carreras convertido por Tomás Albornoz (ARG); 65m, try penal (IT).

Incidencias: 58m, Enoch Opoku Gyamfi amonestado (IT); 62m, Joel Sclavi amonestado; 66m, Efraín Elías amonestado (ARG)

Resultado final: Italia 14 vs Los Pumas 19

Árbitro: Nika Amashukeli (Georgia).

Estadio: Luigi Ferraris (Génova, Italia).