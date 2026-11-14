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Clausura de la B: Olimpo y Tiro jugarán la final de los playoffs

El aurinegro superó a Comercial 1 a 0, mientras que el aurivioleta le ganó a Rosario 3 a 1.

Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

El 1 y el 2 se metieron en la final de los playoffs del torneo Clausura del Promocional liguista. Olimpo superó en su cancha a Comercial 1 a 0 y Tiro Federal venció en su escenario a Rosario Puerto Belgrano 3 a 1.

El aurinegro –que tiene la ventaja deportiva—superó con gol de Juan Marcos Acosta –a los 28 minutos del complemento--- al elenco portuario, ganador del Apertura.

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Fernando Márquez fue el juez.

Por su parte, en el Onofre Pirrone, el conjunto aurivioleta se impuso con los tantos de Joaquín Martínez –a los 6 minutos del complemento, de tiro libre-- y de Agustín Cabrera, por duplicado, a los 70 y 94 minutos.

Nicolás Ovando descontó para la escuadra de la casaca francesa, a los 72 minutos.

Leonardo Villamil fue el colegiado.

Olimpo y Tiro chocarán el próximo fin de semana en el Carminatti.

Si gana el aurinegro será finalista y enfrentará a Comercial por un ascenso.

Si, en cambio, triunfa Tiro Federal será necesario un partido extra también en el Carminatti.

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