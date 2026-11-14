En un partido muy cerrado, el aurinegro lo destrabó con una gran contra

En un cotejo sumamente equilibrado, de mucho vértigo y poco juego, Olimpo aprovechó mejor su chance, derrotó en casa a un combativo Comercial por 1 a 0 y se metió en la final del playoff del torneo Clausura en el Promocional.

Salvo en los arranques de cada tiempo, al conjunto de Marco González –el mejor de la fase regular— le costó tener el control del partido ante un adversario que se plantó bien y cedió pocos espacios.

Pero la jugada que destrabó la paridad llegó a poco más de un cuarto de hora para la finalización.

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El visitante tuvo un córner a favor, pero el aurinegro lo aprovechó para salir de contra y sentenciar el cotejo.

Un remate de Nico Gómez pegó en Colmenares, el balón le quedó a Di Buo y cedió para Llanos. El ex Bella Vista inició una larga corrida y habilitó a Juan Marcos Acosta, quien –a boca de jarro— sacó un furibundo derechazo que se metió bien arriba.

Con eso le alcanzó al dueño de casa para pasar de instancia.

De movida, Olimpo mostró más ambición. De hecho, Llanos se perdió el gol de cabeza tras un muy buen centro de Genovesi.

Pero luego, Comercial comenzó a equilibrar, incomodó a su rival y se mostró sólido y concentrado en el fondo.

Una agresión de Llanos a Sáez fue ignorada por Márquez y, aunque insólitamente cobró la falta, no le mostró tarjeta.

De a poco, el visitante se animó. Y Sáez ganó de cabeza en el área rival tras un centro de Silenzi.

Luego llegó un claro penal para el local que Márquez no sancionó. A Ithurriague lo levantaron por el aire –entre Villalobos y Silenzi-- dentro del área y el árbitro la ignoró.

Pasada la media hora, el conjunto de Gatti se animó e hizo trabajar a Jonathan Acosta.

Ya en el segundo segmento, el aurinegro pareció encontrar respuestas para ser el protagonista.

Un zurdazo de Vega encontró una muy buena respuesta de “Rocky” Alvarez.

Pero, con el correr de los minutos, otra vez el trámite se emparejo, siempre con el dueño de casa intentando tomar la iniciativa, aunque sin claridad.

Luego llegó el gol comentado y el tramo final ganó en emotividad.

El local tuvo varias contras que no terminó bien y el elenco whitense metió varias pelotas al área que no pudo concretar.

Llegó el final y Olimpo se fue festejando con su gente.

La síntesis

OLIMPO 1

J. Acosta 6

Ithurriague 7

Quidel 5

Osinaga 6

Genovesi 6

J. M. Acosta 6

Catriel 5

Santamarina 5

G. Vega 5

Llanos 6

Colmenares © 5

DT: M. González

COMERCIAL 0

Ag. Alvarez 6

Cartés © 7

Sáez 6

Villalobos 5

Giorgis 6

Wunderlich 5

Silenzi 6

Chirino 5

N. Gómez 6

Brizzi 5

Gil 5

DT: M. Gatti.

PT. No hubo goles.

ST. Gol de J.M. Acosta (O), a los 28m.

CAMBIOS. 45m. Vidal (5) por Genovesi, 70m. Di Buo por Santamarina, 74m. Pradilla por Catriel y 81m. Sgattoni por Ithurriague, en Olimpo; 50m. B. Gómez (5) por Brizzi, 78m. Leiva por Villalobos y 85m. Priegue y Arias por N. Gómez y Gil, en Comercial.

ARBITRO. Fernando Márquez (4).

CANCHA. Olimpo (buena).