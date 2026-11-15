Ciclismo: Erro consiguió su segundo triunfo del año en el Parque de Mayo

El pringlense Guillermo Erro consiguió su segunda victoria del año al imponerse en la competencia central del festival ciclístico desarrollado esta mañana en el circuito del Parque de Mayo.

El ganador obtuvo una vuelta de ventaja junto a Matías Pollio, Tomás Muñeca y Favio Santiago, quienes ocuparon las restantes posiciones de privilegio.

La programación organizada y fiscalizada por la Federación del Sud tuvo 21 participantes en la nublada mañana bahiense.

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La competencia de 60 minutos fue movida al principio ya que a los 3 minutos se despegaron del lote mayor Erro, Pollio, Muñeca, Santiago, Marcelo Cardoso, Carlos Aguilar, Alex Poblete y Emanuel Coria.

Pero 6 minutos más tarde fueron los cuatro pedalistas que ocuparon los primeros puestos quienes se alejaron de los otros cuatro integrantes de la fuga.

Así, tras la disputa del primero de los cuatro embalajes, conquistaron la vuelta de ventaja con la que virtualmente sentenciaron los puestos de arriba.

De allí al final solo hubo un intento de Ezequiel Delgado y Lucas Fri, que les permitió sumar en el segundo embalaje. A partir de allí el grupo rodó de manera compacta.

Solo hubo tiempo para un intento más del Erro, Pollio, Muñeca, Santiago, Hernán Ruiz, Ariel Rodríguez y Emanuel Coria, que no llegó a concretarse.

Para Erro el éxito significó la segunda victoria del año tras el triunfo conseguido el pasado 19 de abril en el mismo circuito.

Estas fueron las clasificaciones registradas:

Elite, sub 23 y master A, B, C y D (60 minutos): 1) Guillermo Erro (1º en master B), una vuelta de ventaja y 12 puntos; 2) Matías Pollio, una vuelta de ventaja y 9 puntos; 3) Tomás Muñeca, una vuelta de ventaja y 6 puntos; 4) Pablo Santiago, una vuelta de ventaja y 1 punto; 5) Carlos Aguilar, 5 puntos; 6) Ezequiel Delgado, 5 puntos; 7) Lucas Fri, 3 puntos; 8) Marcelo Cardoso, 1 puntos; 9) Hernán Ruiz, 1 punto; 10) Ariel Rodríguez, sin puntos; 11) Emanuel Coria, sin puntos; 12) Alex Poblete, 13) Julián Portela, 14) Silvio Bocca, 15) Emiliano Ayestarán.

Master C y D (60 minutos): 1) Hernán Ruiz, 1 punto; 2) Miguel Morello, 3) Ariel Linares, 4) Daniel Martínez.

Damas: 1) Fátima Escobedo, 2) Malena Miguel.

Lo que viene

El premio Coronación de la temporada anual de la Federación del Sud se desarrollará el venidero domingo 13 de diciembre en el circuito del Parque de Mayo.

En esa ocasión, la competencia central estará reservada a las categorías elite, sub 23, juveniles y master A y B, quienes disputarán una prueba de 90 minutos con 6 embalajes puntables.