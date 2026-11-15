Hubo duelo bahiense en el Sur y San Lorenzo sufrió una goleada histórica en la Liga Nacional

Gimnasia (Comodoro) venció anoche a Platense, con un bajo 68 a 58, resultado que le alcanzó para recuperarse de la derrota frente a Oberá, 95-92.

De esta manera, el verde, último campeón, continúa en el lote de arriba en las posiciones.

El chileno Sebastián Carrasco se destacó con 24 puntos (2-7 en triples, 8-11 y 2-2 en libres).

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El que tuvo una de sus mejores actuaciones de la temporada fue el bahiense Valentín Forestier, ingresando desde el banco y aportando 10 puntos (1-1 en triples, 3-5 en dobles y 1-1 en libres), más 2 rebotes y 2 recuperos, en 17m14.

Enfrente, otro local, Ramiro Santiago, participó durante 20m32, sumando 6 unidades (1-5 en triples, 1-1 en dobles y 1-1 en libres), más 2 asistencias, un recupero y un rebote.

Lo aceitó

Independiente (Oliva) derrotó a San Lorenzo por contundente 122 a 89 (32-11 el segundo cuarto), provocándole a los de Boedo la puntuación más abultada en contra de su historia en la Liga Nacional.

Para eso, los cordobeses convirtieron 17-37 en triples (5-6 de Juan Martín Guerrero), 26-37 en dobles y 19-30 en libres.

En el azulgrana, Julián Lorca, ex Villa Mitre, anotó 10 puntos (3-6 en dobles y 4-6 en libres) y bajó 4 rebotes, en 19m09.