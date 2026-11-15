Nations Championship: baja en Los Pumas y posiciones tras la fecha 5

Bautista Bernasconi (al centro), quien fue el hooker titular ante Italia, será baja ante Francia. Foto: prensa UAR.

El Nations Championship de rugby cumplió este fin de semana su penúltima fecha de fase clasificatoria. Queda la jornada 6, que tendrá todos sus partidos el próximo sábado 21 y una semana después la fase final en Londres.

Hoy desde la concentración de Los Pumas se informó que el hooker Bautista Bernasconi, titular ante Italia, será baja contra Francia a raíz de una lesión muscular no especificada.

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El próximo del seleccionado albiceleste será justamente ante Les Bleus -líder del Hemisferio Norte- el sábado próximo en Saint Dennis a las 17.10 (hora de nuestro país).

Después de ganarle el sábado a Italia 19-14 como local y tras la derrota sufrida hoy por Australia ante Escocia en Edimburgo (15-12), el equipo dirigido por Felipe Contepomi quedó en el 3º. Pero aunque le gane a Les Bleus el sábado venidero en Saint Dennis, no podrá escalar posiciones para alcanzar a Nueva Zelanda (1º) o a Sudáfrica (2º). Los Wallabies (4º) es el único rival que puede bajar al seleccionado argentino.

Por el sistema de cruces que habrá en la fase final tipo "espejo" entre equipos de una y otra zona, de acuerdo con el puesto de Los Pumas en esta etapa será el rival a enfrentar en la instancia final (sólo un partido).

Los duelos de la sexta fecha el próximo sábado 21 serán Escocia-Japón (11.10, arbitraje de Ben O'Keeffe), Inglaterra-Nueva Zelanda (11.10, Nic Berry), Irlanda-Sudáfrica (13.40, Christophe Ridley), Italia-Fiji (13.40, Andrew Brace), Francia-Argentina (17.10, Hollie Davidson) y Gales-Australia (17.10, Luc Ramos).

Este es el compacto de la victoria de Escocia: