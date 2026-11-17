Libertad terminó sexto de 8 equipos en el Torneo Clausura de la "A" de la Liga del Sur, aunque el reglamento le hizo un guiño y como Sporting y La Armonía (3° y 4°) jugaron por el descenso "avanzó" en la tabla y exprimió eso al máximo.

Porque ya instalado en los cruces, el elenco de Villa Rosas se plantó de visitante ante Huracán, el número 1, y lo eliminó por penales (5 a 3) tras empatar sin goles en el tiempo regular.

"Estamos contentos, aunque por ahí no tan conformes por cómo estuvo el equipo. Creemos que el primer tiempo no fue del todo bueno, el segundo fue mejor. Pero bueno, pasamos que era el objetivo y seguimos en carrera", contó el entrenador de Libertad, Fabián Ehulech, en El Diario Deportivo.

"Teníamos mucha confianza porque el último partido con ellos allá, creemos que hubiésemos merecido algo más. Quizás no tuvimos claridad, no tuvimos mano a mano, pero sí tuvimos situaciones que pudieron ser gol. Nosotros teníamos mucha presión cuando jugábamos por salvarnos del descenso, ya lo habíamos logrado eso. Ese era el objetivo, después poder zafar de la Promoción y vimos que con algunos resultados nos podíamos meter entre los cuatro. Tuvimos suerte, fue fortuito, pero teníamos mucha confianza. Sabíamos que podíamos lastimarlos a Huracán, no pudimos hacerlo en los 90 minutos y en los penales tuvimos suerte", agregó el DT en el programa que se emite de lunes a viernes -de 15 a 16- por La Nueva Play y puede verse en vivo en www.lanueva.com.

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Tras este resultado, el elenco milrrayita definirá los playoffs ante Bella Vista, que eliminó a San Francisco en la otra semi. El que avance jugará ante Huracán para definir al ganador del Clausura. Si repite el Globo será el campeón, porque ya ganó el Apertura. Caso contrario, se jugará la final anual.

"Es un premio que nos queremos llevar, vamos a pelear por eso", avisó "El Patón".

"Estamos todos más liberados, más tranquilos, hoy no estamos sufriendo los partidos; los queremos ganar. Nos preocupamos y nos ocupamos para intentar hacerlo, pero ya no los sufrimos y quizás sea una ventaja", admitió.

Ehulech asumió el cargo de entrenador en plena temporada, tras la salida de Daniel Correa, y su debut fue justamente ante Huracán en el Bule, por la fecha 5 del Clausura.

-¿Te imaginabas cuando asumiste estar a unos días de jugar la final?

-No. No, no, porque no era el objetivo. En las charlas previas a que asumiera, que fueron dos, nunca fue el objetivo. Esto es más que bienvenido"

-Es un lindo premio para los chicos, sobre todos para los del club que se fueron ganando un lugar....

-Es un premio para todos. Cuando asumimos con el Pitu (Vógel) eran días muy difíciles. Por momentos hablabas con algunos y sólo les faltaba llorar. Estaban muy mal. Esto es un premio, un regalo que ellos buscaron y se propusieron y tuvieron la suerte de conseguirlo"

El partido del último sábado en el Bruno Lentini, se vio manchado por incidentes en el cierre.

"Creo que no había familias de los chicos, pero sí sabíamos de la gente, de los destrozos a los autos de los dirigentes. Nadie provocó nada, el problema vino desde afuera. Yo no soy quién para decir cómo hacer un operativo policial, pero evidentemente algo falló para que eso pasara y para que la gente de Huracán también pueda salir de la cancha e ir a destrozar los autos. Fue lastimoso. Es una pena. Cada vez peor esto. No sé... en lugar de querer mostrar dentro de la cancha lo que vale cada equipo, quieren mostrarlo afuera y... estamos equivocado", se lamentó Ehulech.

El próximo domingo, Libertad visitará a Bella Vista en La Loma con la ilusión intacta.

"Anímicamente estamos más que bien, de la mejor manera. Tenemos una espina: el partido que perdimos en Bella Vista fue todo culpa nuestra, creemos que lo podríamos haber empatado por lo menos y tampoco lo hicimos. Tenemos una prueba por delante para demostrar que estamos donde tendríamos que estar, más allá de que se dio fortuitamente, nadie nos regaló nada", remarcó.

"La idea nuestra es plantarnos en el campo para ser protagonistas, no nos debería cambiar mucho que nos tengan como candidatos o no. Vamos a ir intentar a hacer nuestro juego, después veremos si el rival nos deja, si somos más fuertes psicológicamente para imponer nuestro juego", agregó Ehulech.

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