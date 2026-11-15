Bella Vista reaccionó justo a tiempo, lo dio vuelta y se metió en la final

Ni partido de un gol, ni guardarse en los últimos minutos pensando en los penales...

Bella Vista y San Francisco jugaron 20 minutos rompiendo con todo lo que se había insinuado en los 70 minutos anteriores, en la semifinal que faltaba definir en la Primera División "A" de la Liga del Sur.

Porque en un partido parejo, con buenas intenciones pero pocas concreciones, armaron un cierre electrizantes con 3 goles en 16 minutos y hasta una expulsión, en un Gustavo Novoa que lució impecable y con un muy buen marco de público.

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En ese ir y venir del epílogo, el albiverde reaccionó a tiempo y de la mejor manera tras recibir el golpe con el gol de Alexis Vega, a los 71.

Es que luego de un primer tiempo disputado, con chances para los dos lados y con el local algo mejor plantado en el inicio, el trámite se fue emparejando y el complemento había arrancado bien lejos de los arcos, aunque con una tendencia a romperse en cualquier momento.

Y eso pasó, porque una trepada de Esparza por izquierda y un buen centra, terminó con Vega anticipando en el primer palo para poner el 1 a 0 y aplicar la primera "Ley del Ex" de la tarde.

Después de que los dos intentaran pero ninguno finalizara bien las jugadas, la primera estocada del partido generó la reacción de Bella Vista.

Apenas 4 minutos después del gol del Santo y mientras todo volvía a armarse, Agustín Reule rompió los esquemas encarando por el medio e intentó filtrar a los delanteros. No obstante, fue Nahuel Bardella que a pura arremetida y tras una serie de rebotes se llevó la pelota por el centro y definió de gran manera ante la salida del bueno de Valentino Torres. Segunda "Ley del Ex" de la tarde y todo como al comienzo: empatado.

Sin terminar de romperse del todo del trámite, pero lejos de cuidarse a partir de ahí los dos fueron en busca de la victoria y fue La Loma el que dio el toque definitivo.

Rodrigo Gómez ingresó al área por la izquierda e intentó un centro atrás cuando llegó al fondo, su envío se desvió en Lautaro Vega, quien marcó en su propio arco, para que Bella Vista de vuelta el juego a los 87 minutos.

En el cierre sólo quedó tiempo para la expulsión de Leguiza, quien vio la roja tras una agresión a Reule cuando subió en busca del empate, la arremetida final de San Francisco que no alcanzó y alguna contra de Bella Vista que no logró capitalizar.

Lo cierto es que Bella Vista ya había reaccionado a tiempo y se metió en la final de los playoffs, donde ya estaba Libertad.

*La síntesis

San Francisco (1)



Torres 5



Aulestiarte 5

Metz 6

Leguiza 4

Esparza 6



J. Ramírez 6

J. García 5

L. Romero 5



Castellano (c) 5



Castiglioni 5

Vega 6



DT. Julio Román



Bella Vista (2)



F. Martínez 6



L. Rosales 5

Hiess 5

Reule 6

Bardella 7



F. Acharez 5

Vógel 6

Belleggia (c) 5

Gandolfo 5



R. Gómez 6

Mayer 5



DT. Martín Carrillo.



PT. no hubo goles.

ST. Goles de A. Vega (SF), a los 26m., Bardella (BV), a los 30m. y L. Vega (SF) en contra, a los 42m. Fue expulsado Leguiza (SF), a los 46m.



Cambios. 81m. Correlli y L. Vega por Aulestiarte y J. García, 82m. J. Romero por Castiglioni y 87m. Maldonado por Esparza, en San Francisco; 45m. Notti por Acharez, 67m. Antonelli por Rosales, 77m. T. Díaz por Hiess y 81m. L. Martínez por Mayer, en Bella Vista.



Amonestados. Esparza (23m.) y Castiglioni (42m.), en San Francisco; Acharez (31m.), Reule (35m.) y Vógel (48m.), en Bella Vista.



Árbitro. Mariano Perretti (6).



Cancha. San Francisco (excelente).