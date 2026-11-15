Godoy Cruz ascendió a Primera con un gol del bahiense Axel Rodríguez

El festejo del bahiense Axel Rodríguez, autor del segundo gol del Tomba. Foto: NA.

Godoy Cruz vivió una nueva tarde histórica, venció a Tristán Suárez por 3-1 y salió campeón de la segunda categoría del fútbol argentino, para regresar a la Primera División.

En el partido que se disputó en el estadio Julio César Villagra, propiedad de Belgrano de Córdoba, el elenco mendocino se impuso con tantos de Esteban Burgos, de penal a los 12 minutos de primer tiempo, del bahiense Axel Rodríguez (32m.) y Martín Pino (23m del complemento).

Este fue el gol del bahiense:

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El descuento fue obra de Marcos Enrique, cuando iban 40 minutos del primer tiempo.

Con la victoria en el partido decisivo, el equipo que conduce Pablo De Muner pudo ponerle el broche de oro a una segunda rueda excelente y volvió a la máxima categoría del fútbol argentino tras solo un año de ausencia, superando el descenso traumático que vivió en 2025.

Formaciones

Así formaron los equipos:

Godoy Cruz (3): Juan Strumia; Francisco Gerometta, Nahuel Brunet, Esteban Burgos, Diego Viera; Felipe Cairus, Benjamín Schamine, Vicente Poggi; Axel Rodríguez, Martín Pino y Rodrigo Fernández. DT: Pablo De Muner.

Tristán Suárez (1): Joaquín Bigo; Brian Aguilar, Mauricio Guzmán, Agustín Baldi; Nicolás Fernández, Marcos Enrique, Nicolás Del Priore, Manuel Guillén; Diego Becker, Nicolás Sánchez y Renzo Conechny. DT: José María Martínez.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Cancha: Gigante de Alberdi (Córdoba).