Pato Cantalejos, uno de los mejores jugadores que dio el rugby de la URS en los últimos años. Foto: Emilia Maineri.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

"El ingenio no descansa", frase célebre que no pierde vigencia y que se confirma con una iniciativa que llevó a cabo un jugador del plantel superior de Sociedad Sportiva, que rinde tributo al equipo bahiense, campeón del Regional Pampeano 2026.

Ignacio Sánchez Reig, wing/medio scrum de la Preintermedia, se reincorporó este año al plantel superior de Las Palomas luego de un período en Buenos Aires por estudios y donde también jugó en Centro Naval.

La vuelta a su ciudad natal no pudo ser mejor porque fue testigo de la segunda coronación del Blanco en el TRP A, en un hecho histórico para el rugby bahiense en un torneo dominado por los clubes marplatenses Mar del Plata Club (10 títulos) y Sporting (6). De ahí que Reig se inspiró en uno de los jugadores emblema y uno de los tryman de la campaña 2026 para diseñar un juego tipo arcade para usar con el teléfono o la PC.

"Tackleá a Patricio. El juego de los campeones del TRP A 2026", se llama la propuesta. No se baja del PlayStore sino que se juega a través de un link.

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"Tengo una agencia creativa de publicidad y comunicación. Después del triunfo de los chicos el sábado se me ocurrió la idea de probar hacer un juego medio simple, de Pato esquivando rivales. Y se me ocurrió esta idea que era como la más fácil de desarrollar, un juego de 16 bits con cuatro carriles, donde Pato va esquivando rivales de los equipos del Pampeano", dijo el desarrollador del juego.

"Todos los chicos hicieron un esfuerzo enorme y la verdad es que es merecen un juego cada uno, todos. Pero Pato se me ocurrió porque después de las dos pelotas que bajó en la semifinal se me ocurrió eso. La cinemática de un personaje bajando una pelota de aire y luego empieza a esquivar jugadores. Cada vez que la agarra es medio try. Y en la final la rompió toda, pero bien pudo ser cualquiera de los demás", contó.

Apenas regresó de Mar del Plata de acompañar al equipo en la final, dijo que fue pensando la idea, que aceleró los tiempos con ayuda de la IA.

"El viernes ya lo tenía terminado. Lo probé y lo difundí entre mis amigos para ver si les gustaba o qué pensaban y el sábado lo publiqué para que lo pueda jugar todo el club. Y les encantó. Estuve viendo las analíticas y el juego ya se jugó más de siete mil quinientas veces. Un número que ni yo me esperaba... Pensé que lo jugaríamos entre mi grupo de amigos pero se ve que gustó bastante", afirmó Sánchez Reig.

"Se juega desde un link seguro y privado. Es un juego simple, que guarda hasta 100 récords. Al principio probé niveles y velocidad. En el nivel 10 se juega bajo la lluvia. El récord hasta el momento es de 16 niveles, pero tiene niveles infinitos. Está inspirado en una estética de los juegos arcade, en Sega. Es una estética que me encanta y me pareció la manera más simple de desarrollarlo también: dos botones y una persona esquivando".

Ignacio, creador del juego, abajo a la derecha junto con amigos e ilustres de las camadas 93/94 de Las Palomas.

¿Qué dijo el protagonista?

Cuando le consultamos a Patricio Cantalejos por el juego, le contó a "La Nueva." que terminaba de jugarlo y había alcanzado la segunda mayor puntuación en una partida (15.400), detrás de Facundo Zamora ("llegó a 16 mil y pico", contó Pato).

"Está buenísimo, es complicado pero con un poco de práctica se le agarra la mano. Recién (por el domingo) lo jugué un rato y quedé segundo. Nos reímos mucho", dijo Cantalejos.

El fullback agregó que la iniciativa de Sánchez Reig viene de la mano del buen presente que vive el rugby de Las Palomas por el título regional y la gran campaña deportiva del rugby en el 2026

"La verdad que es muy lindo, todo se disfruta más cuando se gana ja, ja", dijo.

Cantalejos formó parte de unos backs del Blanco que este año tuvieron mucho protagonismo en todos los niveles y ante diferentes rivales, entre los que también sobresalieron Pedro Zorzano (máximo tryman) y Joaquín Rey Saravia. Pero no sólo fue la cuota de tries sino también la gestación, definición y rival.

"El mas lindo para mí de este año fue el de cuartos de final de TdI contra Sporting, pero el más importante puede ser el de la final contra Universitario (Mar del Plata), porque abrió el marcador y ayudó para obtener la victoria. Aunque si me pongo a pensar, el try contra Neuquén en la Revalida ayudó a ganar ese partido que si perdiamos, ibamos a comenzar el año con el pie izquierdo", recordó Cantalejos.

Justamente el try que le anotó a Neuquén RC, rival el próximo sábado 21 en La Carrindanga en la definición del regional Norpatagónico, fue de los más vistosos de la temporada. También tuvo su importancia deportiva porque hasta entonces el Blanco perdía 15-0 a los 21 minutos en un partido que necesitaba ganar para clasificar al Torneo del Interior B. Así fue la jugada, registrada por la emisión del partido vía Rugby Report: