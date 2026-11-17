La Selección Argentina cerrará el 2026 este martes, cuando se enfrente en un amistoso internacional con su par de Costa Rica en busca de la recuperación tras la caída del viernes pasado frente a Uruguay.

El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, se podrá ver a través de Telefe y TyC Sports.

El árbitro designado fue el brasilero Bruno Arleu, mientras que en el VAR estará su compatriota Rodrigo Guarizo.

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La Selección llega a este encuentro luego de la floja actuación que tuvo hace pocos días en el amistoso contra Uruguay, en el que pagó muy caro las desatenciones del inicio del segundo tiempo y terminó cayendo 2-1.

De esta manera, los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán vencer a su par de Costa Rica para cerrar este intenso 2026, donde se destaca la final alcanzada en el Mundial 2026, con una sonrisa.

De cara a esta presentación, la gran incógnita pasa por el lateral izquierdo de la defensa, que podría ser ocupado por Nicolás Tagliafico o Román Vega. Además, se destacan los posibles ingresos de Agustín Giay en el lateral derecho y de Matías Soulé y Gianluca Prestianni en la delantera.

Costa Rica, por su parte, viene de tener una muy floja actuación en su último encuentro, en el que cayó 2-0 frente a Ecuador. (NA).

Formaciones

Estas son las probables formaciones:

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico/Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. DT: Lionel Scaloni.

Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Celso Borges, Roan Wilson, Carlos Mora, Josimar Alcócer; Kenyel Michel y Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Bruno Arleu (Bra)

VAR: Rodrigo Guarizo (Bra)

Hora: 20.