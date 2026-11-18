La Comisión Directiva del Automoto Club Bahía Blanca, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 8 de diciembre de 2026 a las 18 (primera convocatoria) y 19 (segunda convocatoria), en su sede de la calle Castelar 1773 de la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires.

En la misma se tratará el siguiente orden del día: 1) Lectura del acta anterior; 2) Designación de los socios que suscribirán el acta; 3) Consideración de Memoria y Balance del ejercicio económico N° 40 finalizado el 30/06/2026.

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Con marcada expectativa se está viviendo la previa del torneo Internacional de Speedway 2026-27, cuyo inicio está previsto para el domingo 13 de diciembre.

La semana previa, el domingo 6, será la presentación del mismo, con pruebas libres que incluirá la presencia de pilotos nacionales y los extranjeros que girarán, algunos por primera vez, en la pista ubicada en Aldea Romana. A la vez, ese mismo día, habrá una conferencia de prensa, desde las 19.

La entrada al circuito Antonio Miranda será libre y gratuita.

¡Ocho extranjeros!

Fuerte presencia de pilotos extranjeros confirmó el Automoto Club para la inminente temporada.

El número de foráneos se extiende a ocho, con algunos pilotos conocidos, como el italiano Paco Castagna (participará por cuarta vez en nuestro medio) y los ucranianos Román Kapustin, quien finalizó quinto el último torneo, y Stanislav "Stas" Melnychuk quien estuvo en la temporada 2016-17.

También, por primera vez arribará un francés, en este caso Tino Bouin, seis veces campeón en su país. Lo mismo sucederá con la presencia del letón Damir Filimonov, quien compite en la liga polaca.

En tanto, otros que se sumarán serán el alemán Lars Skupien, integrante de la selección de su país en el Mundial 2026, el italiano Niccolo Percotti.

Y el sello distintivo será la presencia internacional femenina, con la alemana Patricia "Paddy" Erhart, rememorando aquella experiencia de su compatriota Tania Jockel, en 1989, siendo la primera piloto que participó en nuestra ciudad, cuando se disputaba en la pista de Tiro Federal.