Una piloto alemana se suma para el Internacional de Speedway, que ya tiene siete extranjeros

Con la confirmación de la alemana Patricia "Paddy" Erhart para el próximo Internacional de Speedway ya son siete los pilotos extranjeros que estarán en la temporada 2026-27 en la pista Antonio Miranda del Automoto Club, ubicada en el predio de Aldea Romana, y en las fechas que se corran en la zona.

Definitivamente, la llegada de Erhart rompe el molde de una categoría donde predominan los hombres, y más allá que no será la primera mujer, en el 500cc. la última temporada no participó ninguna.

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Tampoco será la primera en la historia, porque la alemana Tania Jockel, en 1989, fue la primera piloto en correr en nuestra ciudad, cuando se utilizaba la pista de Tiro Federal.

En el caso de Erhart, tuvo participaciones internacionales y en del FIM Women's Speedway Gold, por lo tanto será otro gran atractivo para la temporada que comenzará el 13 de diciembre.

El resto

Previamente habían sido confirmados por el Automoto Club otros seis extranjeros: dos italianos, un alemán, un francés, un letón y un ucraniano.

Los dos que conocen y repiten la experiencia en Argentina son el italiano Paco Castagna (cuarta participación) y el ucraniano Román Kapustin, quien finalizó quinto en el último torneo.

Los cuatro restantes harán su debut en nuestro país: el letón Damir Filimonov, que compite en la liga polaca KLZ, por SK Lokomotive Daugavpils, de su país; el italiano Percotti Niccoló, quien participa en el torneo de su país por MC Lonigo; el francés Tino Bouin, el seis veces campeón en su país y subcampeón en el Mundial U23 y el alemán Lars Skupien, quien corre en la liga polaca e integró la selección de Alemania en el Mundial 2026.