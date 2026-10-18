Hora, TV y formaciones: Racing e Independiente juegan el clásico de Avellaneda, con presencia bahiense

Racing Club recibirá esta tarde a Independiente, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, en la que será una nueva edición del Clásico de Avellaneda.

El encuentro, que está programado para las 14:45, se llevará a cabo el "Cilindro de Avellaneda" y se podrá ver a través de TNT Sports y ESPN Premium.

El árbitro designado fue el bahiense Facundo Tello, mientras que en el VAR estará Germán Delfino.

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*La previa

Racing llega a este encuentro en una muy grave crisis deportiva, ya que tuvo un flojísimo 2026 en el que sufrió unas muy duras eliminaciones tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Argentina.

En lo que respecta al Torneo Clausura, los dirigidos por Sebastián "Chirola" Romero están decimoterceros en la Zona B con solo 11 puntos, por lo que necesitan ganar los cuatro partidos que les restan para soñar con la posibilidad de clasificar a los playoffs.

En la última fecha, la "Academia" cayó 2-0 en condición de local contra Belgrano de Córdoba, que es el último campeón del fútbol argentino.

Independiente, por su parte, está lejos de encontrarse en un gran momento, aunque al menos se mantiene en puestos de playoffs.

Los dirigidos por el brasilero Jadson Viera, que vienen de igualar sin goles contra Talleres en su visita a Córdoba, están séptimos en la Zona A con 18 puntos y una victoria los dejaría con un pie y medio en los playoffs.

El último Clásico de Avellaneda se dio durante el primer semestre del 2026, en el Torneo Clausura, e Independiente se impuso 1-0 como local gracias al gol del delantero paraguayo Gabriel Ávalos, en un encuentro que es muy recordado por el penal que intentó picar Adrián "Maravilla" Martínez, delantero de Racing.

*Probables formaciones

-Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Zaracho, Leonel Pérez, Gastón Lodico; Conechny, Adrián Martínez y Lautaro Díaz. DT: Sebastián Romero.

-Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Váldez, Juan Arrayago, Nahuel Banegas o Facundo Zábala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila y Luciano Cabral o Matías Abaldo o Josías Palais. DT: Jadson Viera.

-Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)

-Árbitro: Facundo Tello

-VAR: Germán Delfino

-Hora: 14:45.

-TV: TNT Sports y ESPN Premium