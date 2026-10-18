Femenino: Bahía termina el Argentino contra el mismo rival que lo empezó y con la permanencia asegurada

El Seleccionado Mayor femenino de la Asociación Bahiense de Hockey cierra hoy otra participación en el Campeonato Argentino, el certamen que reúne a los 8 mejores combinados del país.

Bahía se medirá ante Mar del Plata, desde las 8.30, en el último encuentro de la competencia que se desarrolló en Córdoba bajo la fiscalización de la Confederación Argentina.

El elenco de nuestro medio se presentará luego de haber asegurado ayer su lugar en el mejor torneo del país del próximo año, lo que será la novena presentación ininterrumpida tras su ascenso en 2017.

Para eso, el equipo dirigido por Cristian Bossia debió vencer a San Juan y lo pudo hacer recién en shoot out (3 a 2), luego de igualar 3 a 3 en el tiempo regular.

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El de esta mañana será el segundo duelo entre el Naranja y Mar del Plata, ya que se cruzaron en la primera fecha de la fase de grupos, con victoria para Bahía por 3 a 1.

Además, en esa primera etapa, el combinado de nuestro medio cayó ante Buenos Aires (4 a 0) y empató ante Litoral (1 a 1).

Justamente estos dos rivales de Bahía en el inicio definirán el título.

Buenos Aires y Litoral se medirán en la gran final, desde las 17.

En la fase de grupos, las litoraleños dieron la gran sorpresa y se impusieron por 2 a 1, ante un equipo que cuenta con 6 campeonas del mundo con Las Leonas.

En semis, Buenos Aires superó a Córdoba por 3 a 0 (goles de Zoe Días -2- y Delfina Merino) y Litoral venció a Mendoza (3 a 1).

*El camino de Bahía

Fecha 1: Bahía 3-1 Mar del Plata (Gabriela Ludueña, Agustina Lértora y Lucía Alejo)

Fecha 2: Bahía 0-4 Buenos Aires.

Fecha 3: Bahía 1-1 Litoral (Agustina Lértora).

Semis por el quinto puesto: Bahía 3 (3) - 3 (2) (Gabriela Ludueña -2- y Candela Esandi).

*El Plantel

-Jugadoras: Agostina Aguzzi (Universitario), Delfina Pascualini (El Nacional), Morena Guimaráenz (Universitario), Agostina Dottori (Universitario), María Sol Ayala (Monte Hermoso), Gabriela Ludueña (Tristán Suárez HC), Isabella Orioli (Universitario), Martina Orioli (Universitario), Guadalupe Brezina (El Nacional), Candela Esandi (San Francisco), María Paz Aispuro (El Nacional), Ximena Garciandia (Sociedad Sportiva), Martina Agudiak (Banco Provincia), Eugenia Etulain (Argentino), Luciana Argüello (San Lorenzo), Agustina Lértora (Universitario), Pilar García Martínez (El Nacional), Martina Moroni (Belgrano), Agustina Etulain (Argentino) y Lucía Alejo (Monte Hermoso).

-Entrenador: Cristian Bossia.

-Asistente: Ricardo Mora.

-Preparador físico: Agustín Ferrer.

-Video análisis: Facundo Sanhueza.

-Presidenta de delegación: Marcela Domenech.

-Jefa de equipo: Catalina Quintero.

-Kinesióloga: Josefina Calió.

-Jefa de prensa: Mayra Gómez.