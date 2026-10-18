Cuenta regresiva para el inicio del Select 12 que organizará la Unión de Rugby del Sur

El entrenamien que el preseleccionado de la URS llevó a cabo el viernes en Sociedad Sportiva, supervisado por el head coach Matías Bertoncello. Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

(Nota de la edición impresa)

Con la expectativa lógica de ser locales en lo deportivo y organizadores en el plano institucional, la Unión de Rugby del Sur se prepara para la realización del Select 12 juvenil de rugby, dirigido a la categoría M17.

Instancia que forma parte de la estructura del campeonato Argentino juvenil y que otorgará clasificación a una final absoluta con el ganador del Select 12 Norte, a disputarse en noviembre venidero en Tucumán y cuyo vencedor ascenderá a la división principal. Que es un objetivo deportivo que viene siendo esquivo para Sur en los últimos años, en una zona Ascenso que tiene equipos muy sólidos desde el Alto Valle a la Patagonia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Días atrás la URS confirmó el programa de partidos del certamen que se viene en nuestra ciudad y que tendrá como sede absoluta a Sociedad Sportiva (La Carrindanga). Allí se jugará viernes 23 y domingo 25, mientras que el sábado 24 quedará sin programa de partidos oficial, pero habrá duelo intercentros (categoría M16) entre Sur y Chubut en el club Universitario.

El staff de Sur M17 está encabezado por Matías Bertoncello (head coach), quien tiene como asistentes a Mariano Marsili y Ernesto Farías. Este domingo a las 20 darán a conocer el plantel definitivo de 26 jugadores, ya que mañana habrá que dar la lista oficial de buena fe a la UAR.

Programa

En la última semana la URS confirmó el programa de partidos del Select 12. La agenda arrancará el próximo viernes con Tierra del Fuego-San Luis (9.40), Sur-Lagos del Sur (10.30) y Chubut-San Luis (12.30). Por la tarde jugarán Sur-Tierra del Fuego (16) y Chubut-Lagos del Sur (16.50).

El domingo abrirán Lagos del Sur-Tierra del Fuego (9.40), Sur-San Luis (10.30) y Chubut-Lagos del Sur (12.30). A la tarde van Lagos del Sur-San Luis (16) y Chubut-Sur (16.50).

Adaptación

Como para ir tomándole el pulso a lo que viene los jugadores de Sur llevaron a cabo el fin de semana pasado de una serie de actividades. Que comenzaron el viernes con un entrenamiento con ritmo de partido en el complejo Héctor Gatica del club Universitario.

Luego se realizó un tercer tiempo en Sociedad Sportiva, que tuvo como objetivo fortalecer al grupo y consolidar la identidad hacia la camiseta. Allí los jugadores cenaron y pernoctaron en los dormis de la institución.

El sábado, luego del desayuno, los jugadores continuaron con un entrenamiento en el que se abordaron aspectos específicos, todo en el Centro de Desarrollo URS de Alem y Florida.

La palabra del DT

"La verdad que estamos muy conformes con la preparación y los chicos. Arrancamos en mayo con los primeros trials; hicimos unos partidos en la cancha del club Universitario, armamos cuatro o cinco equipos y estuvo estuvo muy bueno como primera experiencia", dijo Matías Bertoncello.

"A partir de ahí empezamos a la actividad concreta del seleccionado, con el primer entrenamiento formal el 1 de julio. En principio fue sólo los días miércoles, mientras que los lunes los chicos seguían con sus actividades en el Centro de la URS a cargo de Mariano Minnaard y Diego Samuel. Nosotros nos hicimos cargo del equipo con Mariano Marsili y Ernesto Farías", expresó, en relación a los entrenadores que completan el staff y que representan a Sociedad Sportiva en el caso de Bertoncello, a El Nacional (Marsili) y a Universitario (Farías).

"Después de las vacaciones de invierno agregamos los lunes como segundo día de entrenamientos. Fue progresivo. Estuvo muy bueno. Además, hicimos tres partidos amistosos, dos contra la M18 de Argentino y uno contra Estudiantes de Olavarría M18 allá", recordó.

El técnico contó que adaptaron los horarios para que pudieran participar los jugadores convocados de los clubes de la zona. También destacó la posibilidad de ir rotando de escenarios para cumplir con las actividades.

"Entrenamos en Universitario, en El Nacional, en Argentino y en Sociedad Sportiva. La verdad que fue una experiencia enriquecedora. Por supuesto que hay que adaptarse siempre a un grupo de trabajo nuevo de entrenadores y por parte de los chicos empezar a comprender lo que lo que significa formar parte de un seleccionado. Tratamos de hacerles entender la importancia de formar parte del seleccionado de Bahía y zona de influencia. Lo que es el seleccionado de la Unión de Rugby del Sur en el cual todos los que estamos participando pudimos formar parte en su momento como jugadores".

"Bahía estuvo en zona Campeonato y luego tocó descender. Ahora la idea y el claro objetivo es ir ascendiendo. Estamos en lo que se llama Select 12, que es una tercera división. Buscamos ascender a la zona intermedia (Ascenso) y por qué no en el futuro ascender a nuevamente a Campeonato, para volver a poner a Bahía compitiendo junto con los mejores del país. No tenemos dudas que se puede lograr y hay que trabajar para eso", concluyó Bertoncello.

Preseleccionados

De este grupo de preseleccionados saldrá el plantel definitivo este domingo:

Forwards

1) ADAD, Santiago (Sociedad Sportiva)

2) AVIT, Juan Cruz (Sociedad Sportiva)

3) CAMPOS, Gonzalo (Sociedad Sportiva)

4) CUSTODIO, Santiago (Argentino)

5) FENLEY, Tomás (Argentino)

6) GARCIA, Gonzalo (Sociedad Sportiva)

7) GILI, Antonio (Sociedad Sportiva)

8) GONZALEZ, Tomas (Universitario)

9) GRAFF, Lucas (Coronel Suarez RHC)

10) JOLLY, Adolfo (Santa Rosa Rugby)

11) LIRIO, Benjamin (Sociedad Sportiva)

12) MACERATESI, Bruno (Universitario)

13) PAILLAN, Máximo (Universitario)

14) PEREZ JOFRE, Lucio (Argentino)

15) PINZÓN MERCANTI, Jeremías (Argentino)

16) TETI, Santiago (Sociedad Sportiva)

17) TRONCOSO, Derek (Sociedad Sportiva)

18) TRUJILLO, Bautista (Tres Arroyos RHC)

19) YAÑEZ, Juan José (Sociedad Sportiva).

Backs

20) ARGÜELLO, Manuel (Tres Arroyos RHC)

21) BADER, Gonzalo (Santa Rosa Rugby)

22) BERTONCELLO, Matteo (Sociedad Sportiva)

23) BOVIEZ, Bautista (Sociedad Sportiva)

24) CARDOZO, Valentin (Argentino)

25) DI TOTO, Lautaro (Sociedad Sportiva)

26) GAITÁN, Benjamín (Sociedad Sportiva)

27) GRECCO, Genaro (Argentino)

28) LONGOBARDI MIRANDA, Tobias (El Nacional)

29) LUCERO, Jerónimo (Sociedad Sportiva)

30) MESCHINI, Joaquín (Sociedad Sportiva)

31) PÉREZ COSSY, Facundo (Universitario)

32) RUMI PACHECO, Stefano Gael (Argentino)

33) URIGUEN, Maximo (Santa Rosa Rugby).