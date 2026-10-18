Con la ventaja de la ida y en casa, Huracán intentará cerrar la llave ante Independiente de San Cayetano

Huracán de Ingeniero recibirá esta tarde-noche a Independiente de San Cayetano, por el partido revancha de la segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur, que otorga cuatro ascensos al Federal A y clasifica a 12 equipos al Torneo del Interior.

El Globo se presentará desde las 19.30 en el renovado Bruno Lentini, donde dirigirá Danilo Viola.

En el encuentro de ida, el elenco dirigido por Mauro Brunelli se impuso por 2 a 1, luego de dar vuelta el marcador con goles de Lautaro Cerato e Iván Agudiak.

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*Cómo llegaron

El Globo llegó a esta etapa tras finalizar primero en su grupo, con 9 puntos, producto de 3 victorias y una derrota. En la primera fase superó en ambos encuentros a Sarmiento de Pigüé y venció a Ferro Carril Sud de Olavarría como local, aunque cayó en la visita al conjunto olavarriense.

Independiente, en tanto, había terminado segundo en su zona, con 7 unidades, detrás de Ministerio de Obras Públicas de Necochea.

*Cómo sigue

Tras la finalización de esta segunda fase, mañana lunes el Consejo Federal determinara los cruces de la tercera, cuarta y quinta ronda de la región Bonaerense Pampeana Sur.

A la espera de la definición de esta etapa, los 4 equipos que ya clasificaron directo son: All Boys de Trenel, Santa Rita de Piedritas, Deportivo Norte de Mar del Plata y Estudiantes de Olavarría.