Masculino: Bahía buscará un lugar en el podio antes de volver de Córdoba

El Seleccionado Mayor masculino de la Asociación Bahiense de Hockey cierra hoy su participación en la Zona Ascenso del Campeonato Argentino que se disputó en Córdoba, bajo la fiscalización de la Confederación Argentina.

El combinado de nuestro medio se medirá ante Santiago del Estero, desde las 10.10, por el tercer puesto del torneo.

El Naranja estuvo a un paso de jugar por el ascenso a la elite nacional, tras tropezar ayer ante Entre Ríos en la semifinales que definía a uno de los equipos que se mediría ante uno de la Zona Campeonato.

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Los dirigidos por Jesús Sassi cayeron en shoot out (2 a 1), luego de igualar 3 a 3 en el tiempo regular.

Previamente, Bahía había sido segundo en su zona.

*El camino de Bahía

-Fecha 1: Bahía 0-0 Valle de Chubut

-Fecha 2: Bahía 1-2 Santa Fe (Gerónimo Temps).

-Fecha 3: Bahía 3-1 Chaco (Juan Francisco Ordieres, Benjamín Pascual y Thiago Bonifazi).

-Semifinales: Bahía 3 (1)-3 (2) Entre Ríos (Gerónimo Temps, Mirko Poklepovich y Luciano Donati).

*El plantel

La delegación de la Asociación Bahiense estará compuesta de la siguiente manera:

-Jugadores: Joaquín Díaz (Puerto Belgrano), Leonardo Casco (El Nacional), Bruno Costa Biondi (El Nacional), Mauro Carrizo (El Nacional), Mauro Ferreyra (El Nacional), Benjamín Pascual (Universitario), Thiago Parella (Puerto Belgrano), Gerónimo Temps (Ciudad de Buenos Aires), Baltazar Agudiak (El Nacional), Hernán Molina (El Nacional), Ezequiel Muñoz (Universitario), Facundo Pirola (Pacífico), Román Weinbender (El Nacional), Gastón Mónaco (El Nacional), Thiago Bonifazi (Universitario), Luciano Donati (El Nacional), Tobías Giménez (Pacífico), Mirko Poklepovich (Universitario) y Juan Francisco Ordieres (Puerto Belgrano).

-Entrenador: Jesús Sassi.

-Asistente: Oscar Ruiz.

-Preparador físico: Félix Zamora.

-Video análisis: Nicolás Lamas.

-Presidente de delegación: Sergio Piñeiro.

-Jefe de equipo: Franco Maqueira.

-Jefa de prensa: Mayra Gómez.