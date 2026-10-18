Sporting y Libertad se juegan mucho más que tres puntos en el Mendizábal

Sporting afrontará este domingo un compromiso determinante frente a Libertad, en el estadio Enrique Mendizábal. Desde las 16, el conjunto de Punta Alta buscará aprovechar la localía y conseguir una victoria que le permita avanzar en su objetivo de alejarse de la zona comprometida con el descenso.

El equipo dirigido por Enzo Moscone llega fortalecido tras el triunfo conseguido ante Bella Vista en La Loma. Además, atraviesa un buen presente en el Torneo Clausura, donde ocupa el segundo puesto y mantiene intactas sus aspiraciones de pelear por el campeonato.

Sin embargo, la tabla acumulada plantea una realidad diferente. Sporting necesita seguir sumando para ganar tranquilidad, mientras que Libertad también afrontará el encuentro con la obligación de obtener un resultado positivo.

El conjunto milrayitas aventaja por apenas un punto al rojinegro en esa clasificación, por lo que el choque tendrá un valor especial para ambos.

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La cercanía entre los dos equipos convierte al partido en un duelo directo, en el que una victoria puede representar mucho más que tres puntos. Sporting tendrá la oportunidad de superar a un rival inmediato y mejorar su posición, mientras que Libertad intentará sostener la ventaja y tomar aire en la pelea por la permanencia.

La jornada se completará el lunes, también a las 16, con el encuentro entre Villa Mitre y Bella Vista en El Fortín. Franco Páez será el encargado de impartir justicia.

-Posiciones. 1) Huracán, 18 puntos; 2) San Francisco, 18; 3) Sporting, 15; 4) Villa Mitre, 15; 5) Bella Vista, 14; 6) La Armonía, 14; 7) Libertad, 11; 8) Liniers, 10.

-Tabla acumulada. 1) Huracán, 44 puntos; 2) Bella Vista, 39; 3) Villa Mitre, 34; 4) Liniers, 33; 5) San Francisco, 31; 6) Libertad, 29; 7) La Armonía y Sporting, 28.