Cassagne, Aristimuño, Salguero y Muñóz en el último torneo Primavera en Santa Rosa, La Pampa

Con fuerte presencia bahiense, la Selección argentina disputará desde el próximo viernes el Panamericanos U18 femenino de sóftbol en El Salvador.

El combinado albiceleste integrará el grupo A junto a Puerto Rico, Honduras, Venezuela y Nicaragua y debutará ante las nicaraguenses.

Ese primer juego está programado para las 21 hora local, que son las 00 del sábado en nuestro país.

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La Selección contará con el aporte de las locales Cecilia Aristimuño, Sofía Cassagne, Alma Muñóz y Martina Salguero, quienes esta mañana partieron hacia Capital Federal y en la próxima madrugada emprenderán viaje a El Salvador, previa escala en Panamá.

También integrarán el plantel Chiara Sulti, Delfina Antoniassi, Jasmine Faith Armenteros, Abigail Barboza, Chiara D’Ambrosio, Luz Ganora, Emiliana Gumpel, Alfonsina Jarruz, Isabel Malarkey, Malena Mata, Kiara Sánchez y Blanca Taborda.

Por su parte, el staff estará compuesto por Mario Porco (entrenador), Silvina Caño (asistente), Cristian Ganora (asistente), el bahiense Matías Jiménez (video análisis), Flavia Pittis (preparadora física) y Claudia Tazzioli (jefa de equipo).

Grupo A: Puerto Rico, Honduras, Venezuela, Nicaragua y Argentina.

Grupo B: Canadá, Rep. Dominicana, Cuba, El Salvador y Bahamas.

Grupo C: México, Colombia, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Guatemala.

Grupo D: Brasil, Perú, Estados Unidos y Panamá.

Partidos de la Selección (hora de nuestro país)

21/11 - 00.00 vs. Nicaragua

22/11 - 00.00 vs. Venezuela

22/11 - 15.00 vs. Honduras

24/11 - 00.00 vs. Puerto Rico

Los dos mejores de cada grupo avanzarán a la Súper Ronda y de allí, cruzarán luego 3º vs. 4º por la medalla de bronce y 1º vs. 2º por la de oro.

El partido por el título está previsto para el sábado 28, a las 18 de nuestro país.

El torneo clasifica a los mejores cinco selecciones a la Copa Mundial Femenina U18 de 2028.