Boca viajará este miércoles a Colombia, donde jugará la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Mineiro de Brasil con el objetivo de terminar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales.

El "Xeneize" llegará a este enfrentamiento en un inmejorable momento, ya que en este semestre consiguió una impresionante regularidad que le permite soñar con la que podría ser una histórica quíntuple corona.

Esto se debe a que los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena ya se consagraron como campeones de Liga por finalizar primeros en la tabla anual, mientras que también se encuentran en las finales de la Copa Sudamericana y de la Copa Argentina. Además, están en octavos de final en el Torneo Clausura, competición que les permitiría disputar el Trofeo de Campeones.

Esta final tendrá un valor doble para Boca, porque en caso de consagrarse no solo se convertirá en el equipo más ganador de la Copa Sudamericana con tres conquistas (la ganó en 2005 y 2006), sino que cortará con la sequía de 18 años sin títulos en el plano internacional. El último antecedente en este tipo de competencias se dio en el 2008, cuando ganó la Recopa Sudamericana al vencer a Arsenal de Sarandí.

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En lo que respecta a lo que sería el 11 titular de Boca, la única incógnita pasa por la delantera, ya que si bien tienen su lugar asegurado el colombiano Sebastián Villa y el uruguayo Miguel Merentiel, todavía no está definido si estarán acompañados por Tomás Aranda, Alan Velasco o Leonel Flores, que fue una de las revelaciones del fútbol argentino en este semestre.

La final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro de Brasil, que se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad colombiana de Barranquilla, está programada para este sábado a las 19:30.