La Asociación Bahiense de Básquetbol homenajeó ayer a alguien que es una institución dentro de la institución: Oscar Rubén Alberto Bruni. Coco.

Con un sencillo pero emotivo y cálido acto, la ABB inauguró oficialmente la utilería de su sede en calle 9 de Julio y la que no podía llevar otro nombre que "Coco Bruni".

Familiares, allegados, exjugadores, entrenadores y exentrenadores, dirigentes y colaboradores se acercaron a ser parte del homenaje del histórico utilero de Bahía.

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Mientras los presentes esperaban por la llegada del protagonista principal, las anécdotas de los torneos, entrenamientos y viajes con Coco volaban por el aire sin parar.

Había algo que casi todos recordaban con muchísimo cariño y repetían como un mantra: "Coco siempre nos decía que nunca tiremos la camiseta de Bahía al piso. Que esperemos que él se acercara. La camiseta era sagrada".

Apenas unos minutos después, el propio Bruni demostraría el amor que siente por esa camiseta.

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Pasadas las 19, Coco llegó a la ABB para recibir su merecido homenaje. Lleno de vitalidad, a sus 94 años y todavía contento por la victoria de su Pacífico en la víspera, fue saludando a los primeros que se cruzó y agradeciéndoles por estar.

Su nieto, base y figura del Verde, Tomás Bruni, fue el primero en tomar la palabra, leyendo un emotivo escrito al lado de su abuelo, quien lo escuchó emocionado antes de fundirse en un caluroso abrazo.

"En cada lugar en el que se formaba un equipo de verdad, ahí estaba Coco", decía parte de la carta que leyó Tomi.

"El utilero es muchas veces el que llega primero y se va último, el que prepara todo para que nada falte. Pero Coco fue mucho más: fue compañía en los momentos difíciles, calma antes de salir a jugar, confianza, cariño y respeto", agregaba el escrito.

"Humilde, leal, generoso y siempre presente. La nueva utilería llevará su nombre, como testimonio de gratitud y reconocimiento a toda una vida de dedicación y cariño por nuestro básquet. Para que cada chico que entre ahí sepa que hubo alguien que cuidó a nuestro básquet con amor. Gracias, Coco hoy te ponemos en el centro de nuestro reconocimiento, que es el lugar que siempre te mereciste", cerró Tomás.

El presidente de la ABB, Guillermo Barco, también le dedicó unas palabras a Coco.

"Cuando en la Asociación hablamos de jugadores, técnicos, dirigentes, surgen muchísimo nombres. Pero cuando se trata de utileros, hay uno sólo: Coco. Quien nos acompañó durante tantos años, con ese profesionalismo y ese cariño tan grande que hacía todo lo que hacía", dijo Guillermo.

"Por eso, el Consejo Directo decidió ponerle ese nombre a ese lugar", agregó Barco, antes de enumerarar a todos los que formaron parte del proyecto

Después y antes de pasar a descubrir la utilería fue el propio Bruni quien dijo lo suyo ante los presentes.

"Quiero agradecerles su presencia, los quiero a todos", abrió Coco.

"Lo que trabajé y todo lo que hice siempre fue en beneficio de los chicos. Estoy contento de estar con ustedes. Muchas gracias", cerró el homenajeado.\

Además, previo a recorrer el renovado sector, Coco recibió una camiseta en homenaje, la celeste y el Bahía, pero con su nombre.

"Oh.... ¡Vamos! ¡La camiseta!", gritó Coco con puños apretados y brazos en alto, emocionándose otra vez.

Posó con ella y la dobló prolijamente y con muchísimo cariño, cómo habrá hecho ciento de miles de veces en sus más de 50 años siguiendo los Seleccionado de Bahía. Un amor para toda la vida.

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¡Bienvenidos a la utilería "Coco Bruni"!

Con él encabezando el grupo, los directivos de la Asociación fueron mostrando la mejora edilicia realizada.

La entrada de la utilería cuenta con dos grandes imágenes, un escrito dedicado a Coco y una foto suya, junto a la puerta de ingreso con su nombre.

Tras cortar la cinta con Guillermo Barco y unos de sus nietos, Bruni quedó

asombrando al abrir la puerta y ver un cuarto hermosamente decorado, prolijo y muy coqueto, con camisetas, pantalones, shorts, pelotas y otros elementos. Una verdadera utilería de punta en blanco.

Ya adentro, Coco se mostró más emocionado que nunca en la tarde, recorrió los rincones y fue recibiendo el cariño de los presentes, que pasaron para llevarse una foto con Bruni en "su" utilería.

"¡Hola Scolari querido!", gritó al ver a Scooby.

"¿Me dejás pasar a tu utilería?", le respondió a Rubén Ariel Scolari tras un muy cariñoso abrazo.

"Ojo que este te esconde las medias", bromeó Coco.

"Si te habremos hecho maldades, Coco", le admitió Ariel, entre risas y recuerdos.

En definitiva, uno a uno fueron pasado para conocer el lugar que desde ayer guarda las camisetas y gran parte de la historia de Bahía y que no podía llamarse de otra manera: ¡Utilería Coco Bruni!.