El último y único en el año lo disputaron por la reválida condudente al Torneo del Interior B. Fotos: Emmanuel Briane y Emilia Maineri-La Nueva.

En el último partido de rugby modalidad XV en nuestra ciudad de 2026, Sociedad Sportiva recibirá hoy a Neuquén RC por el título del Regional Norpatagónico de mayores. Este cotejo pondrá frente a frente a los ganadores de cada zona de la fase clasificatoria, disputada en el primer semestre.

Se jugará en La Carrindanga a las 15 y será arbitrado por Santiago Bevaqua (Sur). Tendrá como asistentes a los también locales Esteban Bevaqua y Nadine Blanco.

Lamentablemente se llega a esta parte del año con este partido pendiente, después de jugarse la tercera y última fecha el pasado 16 de mayo.

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Además, como en los cruces de semifinales quedaron emparejados clubes de una misma unión, no se jugaron y se dio por ganadores a los que justamente se quedaron con la victoria: en lo duelos entre sí pero en los respectivos torneos locales. No en el Norpatagónico ya que Sportiva-Santa Rosa RC y Neuquén RC-Marabunta RC no se enfrentaron en la fase clasificatoria.

Pero el partido tendrá para el elenco bahiense algunos atractivos como la posibilidad de sacarse una foto con el trofeo del Regional Pampeano A, que ganaron Las Palomas el 7 de noviembre pasado (tras superar en la final a Universitario de Mar del Plata por 26-21 por desempate bajo sistema de "muerte súbita").

Además se dará una cuota emotiva porque se producirá el retiro del tercera línea Francisco Figueras (foto inferior), luego de 20 años en plantel superior Paloma y seleccionados de la Unión de Rugby del Sur. "Pancho" fue incluido como ala por el head coach Diego Samuel en la formación titular de hoy.

Por su parte Neuquén RC no viene con su plantel de Primera completo. El head coach Miguel Dobro confirmó que el Azul neuquino llega con un mix conformado por cinco jugadores de plantel superior, ocho de Intermedia y 10 entre M18 y M19.

El XV neuquino llega a este duelo tras caer ante Marabunta 25-18 en la final del torneo Cordillerano.

El Norpatagónico 2026 tendrá hoy la correspondiente final, con el conjunto local buscando cerrar y coronar el mejor año deportivo en su historia. Para la visita, una chance de revancha tras la derrota sufrida en la reválida al Torneo del Interior B 25-24, en marzo pasado.

Así formarán los equipos:

Sociedad Sportiva: 1. Mauricio Torrisi, 2. Juan Francisco Malanga, 3. Lautaro Césari; 4. Francisco Cantalejos (capitán) y 5. Federico Stein; 6. Francisco Figueras, 7. Gerónimo Rivas Pompei, 8. Tomás Inchausti; 9. Rafael Larrañaga Astibia y 10 Mateo Köhler; 11. Alan Martínez,12. Tomás Bermúdez, 13. Pedro Zorzano, 14. Felipe Serrat; 15 Facundo Ferrandez. Entrenador, Diego Samuel.

Definidores, 16. Santiago Báncora, 17. Iñaki Azcoitia, 18. Ignacio Lance, 19. Agustín Antinori, 20. Francisco Larrañaga Astibia, 21. Juan Cruz Samuel, 22. Thiago Loiacono y 23. Felipe Inchausti.

Neuquén RC: Carlos Arias, Nasser Barakat, Lucas Pereyra Zanelli; Juan Cruz Rodríguez e Ignacio Podestá; Ignacio Mendiberri, Julián Ramírez, Santiago Vera; Felipe Sayago y Juan Cruz García Rosales; Ramiro Lanzani, Francisco Bazán, Lautaro Cerda, Raúl Nieto; Valentín Casajus Caffer. Entrenador, Miguel Dobro.

Definidores, Francisco Giuliano, Mateo Guardia, Federico Martín, Andrés Fabro, Jeremías Kent, Tobías Kent, Juan Ignacio Taddei y Mateo Bordi.

Seven en Universitario

Universitario, que inició este año la práctica del rugby femenino, organiza este sábado el primer encuentro en modalidad seven.

Se jugará en el complejo Héctor Gatica (Córdoba y Lestonnac) y comenzará a las 18.

Además de las locales, que harán su presentación oficial ante otras rivales del ámbito URS, también participarán Palihue, Universidad Nacional del Sur, Puerto Belgrano RHC, Punta Alta RC, Sol de Mayo y el seleccionado femenino de la unión local, que se prepara para el Seven de la República (fin de semana venidero).

Águilas del Sur en Argentino

Este sábado se jugará una nueva edición del Seven Águilas del Sur que organiza el club Argentino.

La propuesta está dirigida a las categorías Primera, M17 y M15.

La actividad en el Country comenzará a las 10 para las categorías juveniles, en M15/M16 y M17/M18.

En mayores la agenda arrancará a las 13 y de acuerdo con la información proporcionada por la organización jugarán Universitario (3 equipos), El Nacional, Coronel Suárez RHC y el local.

"Uni" es el campeón 2025 -foto inferior- en la máxima categoría (28-12 a Sociedad Sportiva 1). En juveniles Argentino fue el campeón en la categoría M15 (29-5 a Universitario) y Sociedad Sociedad Sportiva en M17 (35-7 a Argentino).

El circuito de seven de la URS continuará el fin de semana venidero con el torneo José Durañona en Coronel Suárez, mismo fin de semana en que se jugará el 42º Seven de la República para selecciones provinciales masculinas y femeninas, que organizará la UAR en Paraná.

La siguiente etapa será el 5 de diciembre con la realización del torneo Sur de la República de Sociedad Sportiva (La Carrindanga).

Choroi, en el NAVE 56º

Comienza hoy la edición 56 del Encuentro Nacional de Veteranos de Rugby, que se disputa hasta mañana en el Hindú Club, en Don Torcuato (Buenos Aires).

Allí participará la agrupación bahiense Choroi, equipo dirigido por Juan Pedro Iribarne y capitaneado por Agustín Redin.

La delegación bahiense está conformada por 44 jugadores.

El torneo está organizado por la Asociación Unida de Veteranos Argentinos de Rugby (AUVAR) y tiene como anfitrión local a VARBA (Veteranos Activos del Rugby de Buenos Aires)

Nacional de Clubes

Tala (Córdoba) y Newman disputarán este sábado la final del Nacional de Clubes 2026.

El duelo pone frente a frente al campeón de la URBA contra el mejor del Torneo del Interior A.

El partido va en cancha de Tala a las 19.40 y será arbitrado por Federico Longobardi (Rosario).

Newman se quedó con el campeonato en la edición 2025 al superar a Marista (Mendoza) 38-15 en Benavídez.

Televisarán ESPN 2 / Disney+.