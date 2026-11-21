"Ahora la cortamos".

Joaquín Coria saluda y le responde a uno de los tantos nenitos que le hablan como a un ídolo. Le piden un pedazo de la red que cuelga en su cuello y que acabo de cortar en el Norberto Tomás, tras ser la figura de San Lorenzo, que venció a Altense y se consagró campeón de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata para ascender a la elite local.

"Estoy feliz, muy contento. Además, al ser del club estuve esperando esto todo el año. Le metí mucho esfuerzo, fue muy importante haber conseguido el objetivo: para nosotros y para el club", le contó Joaco a La Nueva. tras anotar 21 puntos y bajar 12 rebotes en la victoria por 75 a 67 del tercer punto de la final.

"Tenía una espina clavada el año pasado, había tenido muchas lesiones, no pude rendir bien y terminamos descendiendo. La idea de este año era volver al club a Primera, con los chicos que vinieron y los que se quedaron. Estoy muy contento", remarcó.

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-¿Fue una motivación para preparte ser tan clave en el equipo?

-Hice cambios, venía de un mal año y tenía que hacer un cambio de rumbo y empezar a mejorar. Eso ayudó al equipo a llegar al objetivo.

-Ganaron los dos torneos, esta final 3 a 0, fueron los mejores del año...

-Creo que fue merecido de punta a punta, tuvimos un inicio complicado, que perdimos contra 9 de Julio y después a lo largo del año ganamos. Creo que fue más que merecido.

Para ser campeón, San Lorenzo debió superar ayer a un rival que no dio el brazo a torcer fácilmente y que un par de veces lo puso contra la cuerda.

-¿No los pudo quebrar Altense, pese a que se les escapó un par de veces, ahí mostraron la pasta de campeón?

-Ellos hicieron muy buena serie, tienen jugador muy buenos, muy intensos, nos llevaron al roce y eso creo que también lo tuvo en partido todo el tiempo. Creo que tenemos un plantel muy largo, de muy buenos jugadores y un muy buen cuerpo técnico, que terminó dictaminando el final.

-¿Fue una presión para extra para vos todo lo que había en juego, el ser un pibe del club, etc?

-Al principio sí, más que nada en el primer torneo. Cuando ganamos ese gracias al doble de Toto (Mariezcurrena), ya me lo tomé un poco más relajado. Así y todo quería ganar, quería ganar. Ese fue el objetivo desde principio de año, tenía la cabeza todo el tiempo de eso. Era lo más importante.

-Ya están de nuevo en Primera...

-Era lo que queríamos, ahora hay que festejar y ya pensar en el año que viene.