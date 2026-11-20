San Lorenzo repitió ante Altense, gritó campeón y ascendió a la LBB Oro
El Naranja se impuso por 75 a 67 en el Norberto Tomás y se quedó con la final de la LBB Plata por 3 a 0. Los puntaltense jugarán la Promoción ante Independiente o Barrio Hospital.
Nota en desarrollo...
San Lorenzo del Sud venció esta noche a Altense de Punta Alta y se consagró campeón de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, ascendiendo así a la elite local: la LBB Oro.
El Naranja se impuso por 75 a 67 en el Norberto Tomás, cerró la serie final por 3 a 0 y se quedó con el segundo tramo de la competencia, repitiendo lo hecho en la primera mitad del año.
Joaquín Coria fue el goleador del equipo dirigido por Nicolás Becchina, sumando 21 puntos, y también el máximo rebotero de la noche, con 12. Además, hubo otros tres jugadores en doble dígito: Juan Ignacio De Pastena (13), Lautaro Fernetich (12) y Matías Martínez (12).
El equipo puntaltense, que jugará la Promoción ante Independiente o Barrio Hospital, tuvo como máximos anotadores a Alana Lera y Ezequiel Pordomingo, ambos con 17 unidades.
*El desarrollo
Sabiendo que un triunfo le daba el ascenso, San Lorenzo arrancó la noche mejor pisado y luego de un inicio parejo (8-6), tomó la primera luz del partido.
Porque al positivo arranque de Fuentes, se le sumaron Coria y De Pastena en el poste bajo y rápidamente tomó 7 de ventaja: 13 a 6.
Esa distancia, sabiendo que Altense que no tenía margen de error, podía significar también un golpe anímico en el juego.
No obstante, el Verde reaccionó de buena manera y tras perder el primer parcial por 18 a 15, fue entrando en ritmo.
Con un buen ingreso de la segunda rotación, Altense primero recortó y luego dio el golpe, para pasar al frente por primera vez en la noche.
Es que a medida que fue anotando adelante, se fue llenando de confianza y con dos triples de Baier y siendo eficaz en la línea, a medida que el juego tomaba temperatura, clavó un parcial de 12 a 3 y pasó a ganar por 8: 30 a 38, con 1m38s para que terminara el primer tiempo.
Aunque con sus experimentados tomando la bandera, San Lorenzo reaccionó enseguida y no sólo se fue al descanso largo perdiendo sólo por 3 (38 a 35) sino que al regreso de los vestuarios mantuvo la tónica.
Así las cosas, el parcial siguió creciendo y llegó a ser de 11 a 0, para pasar al frente por 41 a 38 en el amanecer del tercer cuarto.
Pero en un partido absolutamente rachero, el elenco puntaltense volvió a responder y tuvo otra vez la chance de quebrar el juego. Es que con un parcial de 9 a 0, pasó al frente por 7 (50 a 43) con un lindo doble de Lera cortando por el eje.
Aunque claro, San Lorenzo no iba a dar el brazo a torcer tan fácil y con Fernetich encedido respondió con un 6-0 y una jugada de 4 puntos, porque en el segundo doble de Lautaro consecutivo, Coria recibió foul en el rebote y lo facturó en la línea.
Otra vez con un goleo corto, entraron al último cuarto 54 a 53 arriba San Lorenzo y con todo por definirse.
El periodo final lo abrieron con un triple por lado: Matías Martínez y respuesta de Pordomingo.
Matute intentó estirar su racha, pero falló los tres intentos siguientes y San Lorenzo buscó la solución en la pintura.
Allí, Coria y De Pastena atacaron en pareja y dominaron el juego, para encontrar gol y confianza y que el Naranja vuelva a tomar 7 de ventaja (67 a 60), aunque cada vez con menos tiempo en el reloj, que empezaba a ser su aliado.
Encima, tras el minuto pedido por Altamirano, Altense volvió al juego con dos pérdidas en fila y Coria volvió a castigar cerca del aro: 69-60, con 3m30s por jugar.
Así las cosas, aunque el Verde intentó la arremetida final, no encontró caminos claros al aro y San Lorenzo empezó a mostrar sus credenciales de campeón.
Un triple de Matute (72 a 64) y un par de libres de Coria fueron encaminando el cierre para el Naranja: 74 a 67 con 48 segundos por jugar.
Después solo quedaron un par de viajes a la línea y no mucho más, en definitiva, San Lorenzo fue el mejor de la temporada, ganó los dos tramos, gritó campeón y volvió a la máxima categoría del básquetbol local.
¡Felicitaciones!
La síntesis:
San Lorenzo (75): R. Aguirre (7), J.P. Fuentes (4), J.I. De Pastena (13), F. Mariezcurrena (2), J. Coria (21), fi; M. Martínez (12), N. Herbik (4), L. Fernetich (12) y M. Zalguizuri. DT: Nicolás Becchina.
Altense (67): E. Pordomingo (17), J.M. Bicondoa, Genaro Simoncini (2), B. Baier (10),D. Agalupe (9), fi; Nahuel Altamirano (2), M. Ortega (4), A. Lera (17) , B. Damico, L. Jaimes (6). DT: Nicolás Altamirano.
Cuartos: San Lorenzo, 18-15, 35-38 y 54-53.
Árbitros: Mariano Enrique, Sebastián Giannino y Alejandro Vizcaíno.
Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).
Serie: San Lorenzo, 3-0.