Nota en desarrollo...

San Lorenzo del Sud venció esta noche a Altense de Punta Alta y se consagró campeón de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, ascendiendo así a la elite local: la LBB Oro.

El Naranja se impuso por 75 a 67 en el Norberto Tomás, cerró la serie final por 3 a 0 y se quedó con el segundo tramo de la competencia, repitiendo lo hecho en la primera mitad del año.

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Joaquín Coria fue el goleador del equipo dirigido por Nicolás Becchina, sumando 21 puntos, y también el máximo rebotero de la noche, con 12. Además, hubo otros tres jugadores en doble dígito: Juan Ignacio De Pastena (13), Lautaro Fernetich (12) y Matías Martínez (12).

El equipo puntaltense, que jugará la Promoción ante Independiente o Barrio Hospital, tuvo como máximos anotadores a Alana Lera y Ezequiel Pordomingo, ambos con 17 unidades.

*El desarrollo

Sabiendo que un triunfo le daba el ascenso, San Lorenzo arrancó la noche mejor pisado y luego de un inicio parejo (8-6), tomó la primera luz del partido.

Porque al positivo arranque de Fuentes, se le sumaron Coria y De Pastena en el poste bajo y rápidamente tomó 7 de ventaja: 13 a 6.

Esa distancia, sabiendo que Altense que no tenía margen de error, podía significar también un golpe anímico en el juego.

No obstante, el Verde reaccionó de buena manera y tras perder el primer parcial por 18 a 15, fue entrando en ritmo.

Con un buen ingreso de la segunda rotación, Altense primero recortó y luego dio el golpe, para pasar al frente por primera vez en la noche.

Es que a medida que fue anotando adelante, se fue llenando de confianza y con dos triples de Baier y siendo eficaz en la línea, a medida que el juego tomaba temperatura, clavó un parcial de 12 a 3 y pasó a ganar por 8: 30 a 38, con 1m38s para que terminara el primer tiempo.

Aunque con sus experimentados tomando la bandera, San Lorenzo reaccionó enseguida y no sólo se fue al descanso largo perdiendo sólo por 3 (38 a 35) sino que al regreso de los vestuarios mantuvo la tónica.

Así las cosas, el parcial siguió creciendo y llegó a ser de 11 a 0, para pasar al frente por 41 a 38 en el amanecer del tercer cuarto.

Pero en un partido absolutamente rachero, el elenco puntaltense volvió a responder y tuvo otra vez la chance de quebrar el juego. Es que con un parcial de 9 a 0, pasó al frente por 7 (50 a 43) con un lindo doble de Lera cortando por el eje.

Aunque claro, San Lorenzo no iba a dar el brazo a torcer tan fácil y con Fernetich encedido respondió con un 6-0 y una jugada de 4 puntos, porque en el segundo doble de Lautaro consecutivo, Coria recibió foul en el rebote y lo facturó en la línea.

Otra vez con un goleo corto, entraron al último cuarto 54 a 53 arriba San Lorenzo y con todo por definirse.

El periodo final lo abrieron con un triple por lado: Matías Martínez y respuesta de Pordomingo.

Matute intentó estirar su racha, pero falló los tres intentos siguientes y San Lorenzo buscó la solución en la pintura.

Allí, Coria y De Pastena atacaron en pareja y dominaron el juego, para encontrar gol y confianza y que el Naranja vuelva a tomar 7 de ventaja (67 a 60), aunque cada vez con menos tiempo en el reloj, que empezaba a ser su aliado.

Encima, tras el minuto pedido por Altamirano, Altense volvió al juego con dos pérdidas en fila y Coria volvió a castigar cerca del aro: 69-60, con 3m30s por jugar.

Así las cosas, aunque el Verde intentó la arremetida final, no encontró caminos claros al aro y San Lorenzo empezó a mostrar sus credenciales de campeón.

Un triple de Matute (72 a 64) y un par de libres de Coria fueron encaminando el cierre para el Naranja: 74 a 67 con 48 segundos por jugar.

Después solo quedaron un par de viajes a la línea y no mucho más, en definitiva, San Lorenzo fue el mejor de la temporada, ganó los dos tramos, gritó campeón y volvió a la máxima categoría del básquetbol local.

¡Felicitaciones!

La síntesis:

San Lorenzo (75): R. Aguirre (7), J.P. Fuentes (4), J.I. De Pastena (13), F. Mariezcurrena (2), J. Coria (21), fi; M. Martínez (12), N. Herbik (4), L. Fernetich (12) y M. Zalguizuri. DT: Nicolás Becchina.

Altense (67): E. Pordomingo (17), J.M. Bicondoa, Genaro Simoncini (2), B. Baier (10),D. Agalupe (9), fi; Nahuel Altamirano (2), M. Ortega (4), A. Lera (17) , B. Damico, L. Jaimes (6). DT: Nicolás Altamirano.

Cuartos: San Lorenzo, 18-15, 35-38 y 54-53.

Árbitros: Mariano Enrique, Sebastián Giannino y Alejandro Vizcaíno.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Serie: San Lorenzo, 3-0.