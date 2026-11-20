Dos atletas bahienses afrontarán este fin de semana un nuevo desafío deportivo en San Andrés de Giles, donde competirán en la Copa Nacional de Clubes de Pruebas Combinadas.

Se trata de Lola Hippener, quien participará en la categoría U23 en la prueba de pentatlón, y Lázaro Relmo, que lo hará en Mayores en heptatlón. Ambos viajan acompañados por su entrenadora, Flavia Ressia.

La participación tendrá un atractivo adicional el lunes, cuando los representantes bahienses permanezcan en la ciudad para asistir a una clínica de perfeccionamiento técnico en salto en alto, a cargo de Javier Sotomayor, una de las máximas figuras de la historia del atletismo mundial.

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La actividad se enmarca en el Encuentro Internacional de Atletismo "El Frontón 2026", que también contempla un torneo exhibición de salto en alto con la presencia del excampeón mundial y olímpico cubano, además de la segunda edición de la Carrera Antonio Silio.

Otro dato destacado de la competencia es que San Andrés de Giles cuenta con la única pista corta de superficie sintética del país, inaugurada durante este año.