Al piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) se le generó una inmejorable oportunidad para sumar puntos en el Gran Premio de Las Vegas, luego de que cinco de sus oponentes hayan recibido diversas sanciones.

El más afectado en esta ola de sanciones fue el británico Oliver Bearman (Haas), quien recibió una penalización de 35 puestos para la largada en la carrera del domingo a la madrugada porque montó su quinto motor de combustión interna, turbo, sistema de escape y MGU-K, además de un componente auxiliar.

Además, las malas noticias no paran para el australiano Oscar Piastri (McLaren), que el año pasado estuvo muy cerca de ser campeón y en esta temporada ni siquiera pudo conseguir un triunfo. El piloto oceánico largará 10 puestos por detrás de los que clasifique porque instaló su quinto motor de combustión interna, cuando el límite es de cuatro.

Con la misma cantidad de posiciones fueron sancionados el español Carlos Sáinz Jr. (Williams), que utilizó su quinto turbocompresor del año al incorporar la actualización de Mercedes, y el canadiense Lance Stroll Jr. (Aston Martin), por incorporar su novena batería (almacén de energía) y su octava centralita electrónica.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Finalmente, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que este año se consagró como el campeón más joven en la historia de la categoría, sufrió una penalización de cinco puestos para la largada por usar su quinto motor de combustión interna en el año.

La actividad en Las Vegas continuará esta noche, con la Práctica Libre 3, que comenzará a las 21.30.

Luego, desde la una de la madrugada, se largará la Clasificiación.

El domingo, en el mismo horario, se largará la carrera final.

Los penalizados para la largada del GP de Las Vegas

Oliver Bearman (Haas): 35 posiciones (larga desde el fondo)

Oscar Piastri (McLaren): 10 posiciones

Carlos Sáinz Jr. (Williams): 10 posiciones

Lance Stroll Jr. (Aston Martin): 10 posiciones

Kimi Antonelli (Mercedes): 5 posiciones