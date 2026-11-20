Comenzó la acción en el Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la fecha 21 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, y la lluvia fue protagonista.

Debido a esto, la Práctica Libre 1 de anoche no tuvo vueltas cronometradas y en la segunda tanda algunos pilotos sólo giraron un puñado de vueltas.

Franco Colapinto, por ejemplo, dio 15 giros al circuito callejero, terminando en la novena colocación en los entrenamientos liderados por George Russell (Mercedes Benz) y Pierre Gasly (Alpine).

"No hice nada. Estuve muy aburrido todo el día", admitió el pilarense diálogo con ESPN.

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"Fue lindo al final dar un par de vueltas. La pista estaba muy patinosa, mejoraba en cada vuelta. Con ganas de mañana, con una pista más seca poder dar más vueltas. Queda mucho por entender y mejorar, prácticamente no hicimos nada", redondeó Franco.

La actividad en Las Vegas continuará esta noche, con la Práctica Libre 3, que comenzará a las 21.30.

Luego, desde la una de la madrugada, se largará la Clasificiación.

El domingo, en el mismo horario, se largará la carrera final.