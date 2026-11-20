Con Franco Colapinto (Alpine) se realiza en estos momentos la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Las Vegas, correspondiente al Campeonato Mundial de la Fórmula 1.

A diferencia de la primera tanda, en esta segunda salida la lluvia ya no se hace presente en el circuito callejero permitiendo que los pilotos giren con más normalidad.

En la salida inicial, que comenzó el jueves a las 21.30, Colapinto salió recién sobre el final y no cronometró su vuelta.

En ese sentido, algunos equipos prefirieron no salir a pista para evitar inconvenientes.

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La acción en Las Vegas continuará este viernes, desde las 21.30.

Mientras que el sábado a la 1 se largará la Clasificación, mismo horario que el domingo se pondrá en marcha la carrera final.

*En vivo

1.35hs: Salió Franco

Colapinto gira por primera vez en la PL2, al igual que su compañero Pierre Gasly.

A falta de 22 minutos, Lando Norris sigue siendo el más veloz de la tanda.

1.15hs: Lidera Lando

Norris fue el más rápido tras los primeros 15 minutos de la tanda.

1.13hs: Franco, mira

Colapinto aún no se subió a su auto, a la espera de que mejore la situación de pista.

1.10hs: ¡Cuidado, Fernando!

Alonso perdió su auto y sufrió un leve accidente.

1.00hs: ¡A la pista!

Los pilotos tienen una hora para girar en la Práctica Libre 2.