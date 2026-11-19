Franco Colapinto (Alpine) salió a la pista sobre el final de la práctica libre 1 del Gran Premio de Las Vegas del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que se vio truncada por la intensa lluvia y no permitió que los pilotos corrieran para marcar tiempos.

Cuando parecía que la decisión de Alpine era de quedarse en boxes, como hicieron los equipos de Mc Laren y Racing Bulls, finalmente Pierre Gasly y Colapinto salieron a probar las condiciones del circuito a falta de 50 segundos para que termine la tanda.

La FP1 había comenzado sobre las 21:30 y ya para ese entonces caía una lluvia incesante, que se fue acrecentando durante los 60 minutos que duró la sesión. Los pilotos salieron de a poco a probar, con velocidades moderadas y sin necesidad de marcar tiempos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La acción en Las Vegas continuará esta madrugada, a partir de la 1, con segunda tanda de entrenamientos.

Mañana viernes, desde las 21.30, irá la última práctica.

Mientras que el sábado a la 1 se largará la Clasificación, mismo horario que el domingo se pondrá en marcha la carrera final.