Gran Premio de Las Vegas: la lluvia fue protagonista y Colapinto casi no giró en la Práctica Libre 1
Comenzó la acción en el circuito callejero. A la 1 de la madrugada se larga la segunda tanda.
Franco Colapinto (Alpine) salió a la pista sobre el final de la práctica libre 1 del Gran Premio de Las Vegas del Campeonato Mundial de Fórmula 1, que se vio truncada por la intensa lluvia y no permitió que los pilotos corrieran para marcar tiempos.
Cuando parecía que la decisión de Alpine era de quedarse en boxes, como hicieron los equipos de Mc Laren y Racing Bulls, finalmente Pierre Gasly y Colapinto salieron a probar las condiciones del circuito a falta de 50 segundos para que termine la tanda.
La FP1 había comenzado sobre las 21:30 y ya para ese entonces caía una lluvia incesante, que se fue acrecentando durante los 60 minutos que duró la sesión. Los pilotos salieron de a poco a probar, con velocidades moderadas y sin necesidad de marcar tiempos.
La acción en Las Vegas continuará esta madrugada, a partir de la 1, con segunda tanda de entrenamientos.
Mañana viernes, desde las 21.30, irá la última práctica.
Mientras que el sábado a la 1 se largará la Clasificación, mismo horario que el domingo se pondrá en marcha la carrera final.