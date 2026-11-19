Con la victorias de Liniers ante Estrella, 78 a 69, el triunfo de Bahiense del Norte frente a Villa Mitre, 70 a 63 y el festejo de Pacífico contra Pueyrredón, 85 a 54, se cerraron 2-1 las series de cuartos y, de esta manera, quedaron armadas las semifinales del segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro.

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Cruzarán en la próxima instancia, desde el lunes y al mejor de tres, Bahiense (3º)-Liniers (8º) y Pacífico (5º)-L.N. Alem (7º).

Estrella 69, Liniers 78

Liniers fue de menor a mayor en el partido, como en la serie, se impuso 78-69 ante Estrella y se metió en semifinales.

Los locales, en una cancha que tuvo un gran marco de público y colorido, abrieron con 12-1 arriba, con una firme defensa de Fausto Herrera sobre Agustín Dottori.

El ingreso de Julián Marinsalta le dio mayor presencia cerca del canasto y el Chivo metió un parcial de 10-3 (15-11), aunque Estrella tuvo poder ofensivo con Santiago Quiroga y Herrera, para cerrar el cuarto 22-13.

En Macías y los relevos también encontró respuestas el auriazul, que escapó 27-17.

No obstante, con parcial de 15-4, el Chivo pasó por primera vez al frente (32-31). Y ese buen momento, con Groppa suelto, Quiroga aprovechando su tiro medio y ante un Estrella que había perdido juego, la visita fue estirando la ventaja.

Tras el 27-17 en contra, metió un parcial de 24-5 (41-32), en 1m20 del complemento.

A partir de ahí el albinegro mantuvo la diferencia y hasta la extendió a 12 (55-43).

Para esto, Estrella no capitalizaba sus visitas a la línea de libres (terminó con 9-24, 38%).

En el amanecer del último cuarto Liniers se puso 63-50 y con más empuje que juego, subiendo la defensa y aprovechando los momentos de Olivera, Estrella levantó a su gente con un parcial de 10-0, para recortar a 3, algo impensado poco antes.

Restaban 6m20 y Liniers tuvo capacidad para resolver, básicamente con los rompimientos de Dottori y aprovechando que Estrella no la metía.

Lo cierto que el 8º (en realidad fue 7º y perdió el play-in) bajó al Nº1 (de excelente fase regular y que quedó limitado por la baja de Carlos Balmaceda) y ahora cruzará con Bahiense, el 3º.

Estrella (69): T. Peña (7), F. Herrera (10), S. Quiroga (13), B. Olivera (21), F. Macias (13), fi; A. Pan (5), G. Oyarzo, M. Specogna y A. Kucan. DT: Walter Romerniszyn.

Liniers (78): M. Miérez (3), A. García, A. Dottori (18), G. Torres (7), N. Quiroga (19), fi; G. Groppa (14), J. Marinsalta (7), T. Sabatini (10) y N. Ramos. DT: Mauricio Vago.

Cuartos: Estrella, 22-13, 32-37 y 48-59.

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Joel Schernenco.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Serie: Liniers, 2-1.

Bahiense 70, Villa Mitre 63

Bahiense del Norte no bajó nunca los brazos, tuvo un gran cierre y se quedó con el premio mayor, venciendo a Villa Mitre (70 a 63) y avanzando a semifinales.

Con Ignacio Alem literalmente indetenible, ya que hizo 38 de los 63 puntos de su equipo (el único en dos dígitos), 22 de ellos en el segundo tiempo y 13 en el tercer cuarto, la Villa escapó a 9 (40 a 31 en 3C) y también tomó 6 de luz en el arranque del último periodo (48 a 42 y 51 a 45).

Pero los dirigidos por Alejandro Navallo demostraron una vez más ser un hueso duro de roer y aún cuando el margen de error se achicaba al máximo, mostraron su mejor versión, salieron de estar contras las cuerdas y se llevaron el juego y la serie.

En un cierre sumamente parejo, un triple de Hollender (hizo 19 puntos), puso a Bahiense arriba (64 a 63) falta de 1m10s y nunca más soltó el liderazgo, porque fue durísimo en defensa, estuvo atento a los detalles y fue eficaz en la línea.

Tras la bomba de Juan Pedro, Nacho Alem la perdió en ataque para Villa Mitre y enfrente Guido Muzi (condicionado por faltas en todo el cierre) agarró un rebote ofensivo crucial y sumó dos simples, para que Bahiense escape a 3 (66 a 63) con 40 segundos en el reloj.

Enfrente, la Villa tuvo triple chance, primero con Alem, quien erró su primer intento de dos en el segundo tiempo y el segundo de la noche (terminó con 12 de 14); después falló Alimenti tras un rebote largo de Cavero y luego tampoco pudo Beruatto de arremetida.

A eso Hollender le respondió con 1 de 2 en la línea, a 20 segundos del final, estirando a 4 la diferencia (67 a 63). Encima, tras el minuto de la Villa, Bahiense mostró una gran defensa , generando la pérdida y con Lozano recibiendo una falta antideportiva en el contraataque. No había tiempo para mucho más...

Bahiense del Norte (70): A. Lamonega (20), B. Lozano (8), G. Muzi (11), E. Roberson, J.P. Hollender (19), fi; S. Luengo (12), J.C. Hoya, E. Andino y F. Ruggiero. DT: Alejandro Navallo.

Villa Mitre (63): S. Alimenti (9), L. Cavero (2), F. Amigo (3), I. Alem (38), L. Beruatto (5), fi; A. Blanco (4), E. Sombra (1), J. Jasen (1), M. Iglesias, L. Gómez Lepez y S. Basualdo. DT: Emiliano Menéndez.

Cuartos: Bahiense, 19-17; 26-30 y 40-46.

Árbitros: Sebastián Arcas, Mariano Enrique y Marcelo Gordillo.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Serie: Bahiense, 2-1

Pueyrredón 54, Pacífico 85

Por ser superior en el duelo físico, logrando imponer su defensa y ser muy sólido adelante, Pacífico justificó el partido que le ganó a Pueyrredón -por amplio margen desde el segundo tiempo- 85-54 y que le dio la clasificación.

El Verde cerró con casi 60% de efectividad en dobles, seis jugadores con doble dígito en puntos, terminó 22-7 en asistencias… Fue muy superior.

Y si hay que analizar esa supremacía o presencia desde lo físico, Joaquín Larrandart ocupa el Nº1 por despliegue en ambos aros y por los 18 puntos, que lo convirtieron en máximo goleador.

También fueron imparables los tiradores: 3-6 en triples para Tomás Bruni, 2-3 de Valentín Cortés y 2-5 de Francisco Mattioli.

Comenzó mejor Pacífico con esa intensidad, con Branco Salvatori dando el ritmo y la intensidad desde la conducción, como también repartiendo juego (9).

Se llevó la visita el primero, pero “Purre” logró ponerle freno desde la defensa en los primeros 5 minutos del segundo período. Redujo espacios en la zona pintada ante la persistencia de Zagarzazu-Larrandart por buscar abajo y forzó a mover la bola por el perímetro.

Al cabo del primer tiempo ambos equipos dejaron flojo casillero de 3 puntos (2-13 el local y 3-13 la visita), pero mejor los dirigidos por Mauro Richotti en el reparto de juego (12 asistencias). ¿Goleadores de la primera mitad? Lucio Baeza (7 puntos en Pueyrredón) y Joaquín Larrandart (10 en la visita).

La reanudación mostró a Tomás Bruni activo y dando aviso de lo que vendría: un bombazo estableció una máxima de 14 a 1m45s de iniciado el tercero. Así el Verde empezó a florearse: dos bombazos seguidos de Bruni-Cortés más una volcada de Sagarzazu para el 51-33 en casi 6 minutos.

Y al cerrar ese parcial 22 arriba, muy poco pudo hacer Pueyrredón en el último para cambiar la historia...

Pueyrredón (54): D. Carci (3), F. Alfonso (3), N. Dulsan (7), N. Renzi (8), Gino Pisani (11), fi; M. Echarri (4), P. Pérez Pavón, L. Baeza (11) y G. Sagasti (7). DT: Ariel Ugolini.

Pacífico (85): B. Salvatori (10), T. Bruni (14), V. Cortés (12), T. Sagarzazu (13), J. Larrandart (18), fi; Genaro Pisani (4), P. Palacio (2), F. Mattioli (12), T. Lliteras, G. Lucas, F. Pulion y J.S. Koppel. DT: Mauro Richotti.

Cuartos: Pueyrredón, 14-21; 25-35 y 40-62.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Alejandro Ramallo y Néstor Schernenco.⁩

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Serie: Pacífico, 2-1.