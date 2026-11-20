Mañana y el domingo se conocerán los ganadores de los playoffs del Torneo Clausura de la Liga del Sur, en ambas categorías.

En la previa de los encuentros definitorios, se comunicaron ayer los árbitros principales.

Por la Primera División "A", Bella Vista recibirá a Libertad el domingo desde las 16, sin público visitante.

El árbitro principal en La Loma será Facundo Altuna.

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El ganador de este cruce definirá el segundo certamen del año ante Huracán, ganador del Apertura y mejor equipo de la fase regular.

Además, hoy comenzarán las ventas de entradas anticipadas para los hinchas albiverdes.

Las mismas se podrán adquirir en el predio Ernesto Fermín Ancan, de 16 a 19, y sólo pagando con efectivo.

Los precios serán los siguientes: Generales ($12.000); Menores desde 12 años y Jubilados ($8.000).

Por la Primera División "B", en tanto, Olimpo y Tiro Federal jugarán el sábado en el Roberto Carminatti.

El juego comenzará a las 16 y el juez será Franco Páez.

Si gana el aurinegro se quedará con el Clausura y definirá el título y el ascenso ante Comercial, que ganó el Apertura.

Aunque si el que se impone es Tiro, habrá una final extra entre los mismos rivales, ya que el aurinegro fue el mejor de la fase regular en este certamen.

En ambos encuentros habrá penales en caso de igualdad en los 90 minutos.