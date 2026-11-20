La Copa, por ahora, se mira y no se toca. ¿Se la llevará San Lorenzo? Foto: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Por primera vez en la temporada estará a la vista la Copa correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi", cuando se enfrenten San Lorenzo (2)-Altense (0), a las 21, en el Norberto Tomás.

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Será el tercer partido de la serie -al mejor de cinco- correspondiente a la final del segundo tramo, y dirigirán Alejandro Vizcaíno, Mariano Enrique y Sebastián Giannino.

San Lorenzo está a una victoria se consagrarse campeón de la temporada y lograr el ascenso a la LBB Oro, considerando que ya se adjudicó el primer tramo.

En caso de no obtener esta serie (y en consecuencia el segundo tramo), habrá una Súper final al mejor de tres.

El panorama en lo inmediato y también en la proyección, es altamente favorable al equipo bahiense, considerando que para no lograr el objetivo tendría que perder los próximos tres partidos consecutivos y, posteriormente, dos de la Súper final.

Su récord hasta el momento incluye 32 triunfos y 7 derrotas, sumando de esta cifra 16 victorias y apenas 2 caídas en el segundo tramo.

La serie comenzó con la victoria de Sanlo, 62-55 en el mismo escenario de esta noche y continuó, con ganador repetido, 77-58, en el José Martínez de Villa Mitre (se cambió de escenario porque jugaba Olimpo por el Federal A de fútbol).

En los otros partidos de la temporada, en fase regular San Lorenzo había ganado en su cancha, 78-70, y Altense en el Traini, 77-71.

De ser necesario un cuarto juego, el mismo se disputará el próximo martes, nuevamente en el Tomás.

Otra oportunidad

El que no ascienda directamente tendrá una segunda posibilidad de subir, jugando -al mejor de cinco- la promoción ante el ganador de la serie Barrio Hospital (1)-Independiente (1), que están disputando la permanencia en la LBB Oro.