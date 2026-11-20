Con un partido se ponen en marcha esta noche los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro que inaugurará los cruces lo animarán Vélez Sarsfield y Belgrano de Córdoba, en el José Amalfitani y podrá verse TNT Sports Premium

El duelo comenzará a las 20 y será dirigido por Yael Falcón Pérez y tendrá a Héctor Paletta en el VAR.

En caso de igualdad en los 90 minutos, el ganador de la llave se definirá por penales.

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El que logre avanzar se medirá ante el ganador de la llave entre Argentinos Juniors e Independiente.

Vélez llegó a esta instancia tras ser tercero en el Grupo A, con 28 puntos, quedando detrás de Boca Juniors e Instituto de Córdoba.

Belgrano, campeón del Apertura, terminó sexto en el Grupo B, con 23 unidades.

*Cómo sigue

Octavos de Final

-Sábado

15.00 Defensa y Justicia - Barracas Central (Árbitro: Pablo Echavarría - VAR: Bryan Ferreyra)

17.00 Argentinos - Independiente (Árbitro: Jorge Baliño - VAR: Fernando Echenique)

-Domingo

16.00 Rosario Central - Gimnasia (Mza.) (Árbitro: Leandro Rey Hilfer - VAR: Germán Delfino)

19.00 River - Lanús (Árbitro: Pablo Dovalo - VAR: Gastón Monson Brizuela)

22.00 Instituto - Huracán, en estadio Mario A. Kempes (Árbitro: Darío Herrera - VAR: Yamil Possi)

-Lunes

17.00 Gimnasia (LP) - Newell's (Árbitro: Nicolás Ramírez - VAR: Sebastián Habib)

-Miércoles

21.00 Boca - Independiente Rivadavia (Árbitro: Luis Lobo Medina - VAR: José Carreras)