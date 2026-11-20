Torneo Clausura: Vélez y Belgrano abren los octavos de final en el Amalfitani
Se miden desde las 20, con arbitraje de Yael Falcón Pérez.
Con un partido se ponen en marcha esta noche los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El encuentro que inaugurará los cruces lo animarán Vélez Sarsfield y Belgrano de Córdoba, en el José Amalfitani y podrá verse TNT Sports Premium
El duelo comenzará a las 20 y será dirigido por Yael Falcón Pérez y tendrá a Héctor Paletta en el VAR.
En caso de igualdad en los 90 minutos, el ganador de la llave se definirá por penales.
El que logre avanzar se medirá ante el ganador de la llave entre Argentinos Juniors e Independiente.
Vélez llegó a esta instancia tras ser tercero en el Grupo A, con 28 puntos, quedando detrás de Boca Juniors e Instituto de Córdoba.
Belgrano, campeón del Apertura, terminó sexto en el Grupo B, con 23 unidades.
*Cómo sigue
Octavos de Final
-Sábado
15.00 Defensa y Justicia - Barracas Central (Árbitro: Pablo Echavarría - VAR: Bryan Ferreyra)
17.00 Argentinos - Independiente (Árbitro: Jorge Baliño - VAR: Fernando Echenique)
-Domingo
16.00 Rosario Central - Gimnasia (Mza.) (Árbitro: Leandro Rey Hilfer - VAR: Germán Delfino)
19.00 River - Lanús (Árbitro: Pablo Dovalo - VAR: Gastón Monson Brizuela)
22.00 Instituto - Huracán, en estadio Mario A. Kempes (Árbitro: Darío Herrera - VAR: Yamil Possi)
-Lunes
17.00 Gimnasia (LP) - Newell's (Árbitro: Nicolás Ramírez - VAR: Sebastián Habib)
-Miércoles
21.00 Boca - Independiente Rivadavia (Árbitro: Luis Lobo Medina - VAR: José Carreras)