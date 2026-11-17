Liga Profesional: árbitros, días y horarios de los octavos de final del Torneo Clausura
La competencia entró en su fase de eliminación directa y tiene 16 competidores que buscarán sumar una estrella.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó las designaciones arbitrales para los ocho encuentros de los octavos de final del Torneo Clausura, que entra en su etapa de definiciones.
La acción comenzará el viernes y terminará recién el miércoles 25, ya que Boca postergó su partido por la definición de la Copa Sudamericana.
Así se jugarán los cruces:
Vélez - Belgrano - viernes 20 noviembre - 20:00
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Asistente 1: Lucio Méndez
Asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Diego Verlotta
Defensa y Justicia - Barracas Central - Sábado 21 de noviembre - 15.00
Árbitro: Pablo Echavarría
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Ezequiel Billone
VAR: Bryan Ferreyra
AVAR: Gastón Suárez
Argentinos - Independiente - Sábado 21 de noviembre - 17.00
Árbitro: Jorge Baliño
Asistente 1: Pablo González
Asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Mauro Ramos Errasti
Rosario Central - Gimnasia (Mza.) - Domingo 22 de noviembre -16.00
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Asistente 1: Sebastián Raineri
Asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
VAR: Germán Delfino
AVAR: Javier Uziga
River - Lanús - Domingo 22 de noviembre - 19.00
Árbitro: Pablo Dovalo
Asistente 1: Pablo Gualtieri
Asistente 2: Eric Grunmann
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Gastón Monson Brizuela
AVAR: Iván Núñez
Instituto - Huracán - Domingo 22 de noviembre - 22.00
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
VAR: Yamil Possi
AVAR: Walter Ferreyra
Gimnasia (LP) - Newell's - Lunes 23 de noviembre -17.00
Árbitro: Nicolás Ramírez
Asistente 1: Miguel Savorani
Asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Laura Fortunato
Boca - Ind. Rivadavia Mza. - Miércoles 25 de noviembre - 21.00
Árbitro: Luis Lobo Medina
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: José Carreras
AVAR: Wenceslao Meneses