La Liga Profesional de Fútbol confirmó las designaciones arbitrales para los ocho encuentros de los octavos de final del Torneo Clausura, que entra en su etapa de definiciones.

La acción comenzará el viernes y terminará recién el miércoles 25, ya que Boca postergó su partido por la definición de la Copa Sudamericana.

Así se jugarán los cruces:

Vélez - Belgrano - viernes 20 noviembre - 20:00

Árbitro: Yael Falcón Pérez

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Asistente 1: Lucio Méndez

Asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Diego Verlotta

Defensa y Justicia - Barracas Central - Sábado 21 de noviembre - 15.00

Árbitro: Pablo Echavarría

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Ezequiel Billone

VAR: Bryan Ferreyra

AVAR: Gastón Suárez

Argentinos - Independiente - Sábado 21 de noviembre - 17.00

Árbitro: Jorge Baliño

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Rosario Central - Gimnasia (Mza.) - Domingo 22 de noviembre -16.00

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Carlos Viglietti

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva

VAR: Germán Delfino

AVAR: Javier Uziga

River - Lanús - Domingo 22 de noviembre - 19.00

Árbitro: Pablo Dovalo

Asistente 1: Pablo Gualtieri

Asistente 2: Eric Grunmann

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Gastón Monson Brizuela

AVAR: Iván Núñez

Instituto - Huracán - Domingo 22 de noviembre - 22.00

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Lucas Cavallero

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra

Gimnasia (LP) - Newell's - Lunes 23 de noviembre -17.00

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Miguel Savorani

Asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Jorge Broggi

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Laura Fortunato

Boca - Ind. Rivadavia Mza. - Miércoles 25 de noviembre - 21.00

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: José Carreras

AVAR: Wenceslao Meneses