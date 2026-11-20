El libro "Rugby: historias y protagonistas de Bahía Blanca y la región", escrito por el periodista Ricardo Sbrana, fue presentado en la Casa de la Cultura de la Universidad Nacional del Sur.

Con un minucioso trabajo investigativo, el autor logró plasmar la reconstrucción de cómo surgió, creció y se consolidó este deporte en nuestra ciudad y otras localidades vecinas.

Durante la presentación también se vendieron ejemplares.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El recorrido comienza a fines del siglo XIX y se extiende hasta los últimos años, incluyendo testimonios de protagonistas, que conjugan con material fotográfico y documentos históricos.

La organización estuvo a cargo de la editorial EdiUNS y por la Secretaría General de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Sur.

Marcelo Tesdesco tuvo a cargo el conversatorio con el autor.

Luego de unas palabras de bienvenida y presentación formal a cargo de Rebeca Canclini (directora de EdiUNS), el autor hizo la presentación mediante un conversatorio con el historiador Marcelo Tedesco, licenciado en Historia, periodista y docente vinculado a la actividad académica e institucional de Bahía Blanca.

Durante la misma contó, entre otros aspectos, cómo fue reuniendo el contenido y algunas de las devoluciones más curiosas que tuvo durante la investigación.

El libro, que se vende en la sede de la editorial EdiUNS (Santiago del Estero 639), tiene 405 páginas. El trabajo está dividido en tres secciones: la primera aporta contexto histórico de los primeros partidos y equipos hasta la creación de la Unión de Rugby del Sur; la segunda repasa la consolidación de la actividad en el orden local y regional de la mano del crecimiento institucional.

Tres presidentes de la URS en distintas etapas, escuchan los relatos: Carlos Fernández (derecha), Oscar Doria y Juan Pedro Gardes.

En una tercera sección hay un rico aporte informativo con la historia de los seleccionados mayor y juvenil de la URS, historia del rugby femenino, jugadores y entrenadores que integraron combinados regionales, partidos internacionales disputados en nuestra ciudad, jugadores y jugadoras que se destacaron (o lo hacen) a nivel internacional.

Además, se detallan los consejos directivos de la URS desde 1953 a 2026, el listado de campeones del Oficial URS (principal torneo en mayores) y hasta un reconocimiento a la difusión (listado de medios y periodistas que desde el pasado al presente difundieron la actividad).

El libro se vende en la sede de EdiUNS, Santiago del Estero 639.

También destacó los numerosos testimonios que recogió y de qué manera fue recabando información, en muchos casos, valiéndose como fuente de los actores principales de los inicios en 1952/53.

Mucho público en el auditorio de la Casa de la Cultura.

Participaron de la presentación dirigentes, jugadores y ex jugadores, entrenadores, familiares y amigos de Ricardo quien, con su brillante trabajo que se prolongó durante siete años, logró plasmar cantidad de datos, hechos y nombres propios que ayudarán a mantener viva la historia del rugby de la ciudad y la región.

"Rugby: historias y protagonistas de Bahía Blanca y la región" transita su segunda edición y se vende en la sede de EdiUNS, Santiago del Estero 639.