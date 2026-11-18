Por primera vez en la temporada, Bella Vista dio vuelta un partido. El 2 a 1 ante San Francisco, además, significó el pasaje a la final del playoff del Clausura y en casa. Nahuel Bardella, autor del transitorio empate, analizó lo que pasó y lo que vendrá.

“Llegamos unidos, fuertes y este es uno de los mejores grupos que integré. Acá, desde el arquero hasta el 9 tienen muy bien pie y eso es algo difícil de encontrar. Hay confianza y jugamos en casa; además, la cancha está muy linda y para nuestro juego nos sirve mucho”, sostuvo el lateral en El Diario Deportivo, que se emite de en La Nueva Play, lunes a viernes, de 15 a 16.

“No hubo un equipo que nos haya pasado por arriba y eso nos da confianza, pero cometimos algunos errores. Libertad tiene un buen equipo y siempre es difícil enfrentarlo; más en los playoff", sostuvo el 3.

“El primer tiempo fue muy parejo y en el segundo empezamos muy bien, pero el gol fue un golpazo. Pero quedaba tiempo, seguimos intentando con nuestras formas y, por suerte, llegó el empate, que nos dio un plus para dar vuelta el resultado”, amplió.

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Libertad fue el primer equipo del carhuense en la Liga del Sur.

“Tuve una mala racha porque me lesioné bastante. Creo que jugué seis o siete partidos”, recordó.

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