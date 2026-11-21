El jefe de la escudería Alpine, Flavio Briatore, fue tajante respecto al futuro del piloto argentino Franco Colapinto: "Necesita crecer: el año que viene será crucial para él, tiene que demostrarme que maduró y que tiene lo necesario para continuar".

El asesor de la escudería perteneciente a Renault habló en la previa al Gran Premio de Las Vegas y fue muy autocrítico con el desempeño de su equipo durante el año. Además del "reto" y la exigencia a Colapinto, hizo lo propio con el francés Pierre Gasly.

Sobre el piloto principal de la escudería, Briatore dijo: "Gasly es un piloto muy fuerte, con una amplia experiencia en la Fórmula 1, pero precisamente por ser el líder del equipo, necesita cometer menos errores y ser más constante".

En la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas, Gasly quedó noveno y largará octavo, por la sanción a Oscar Piastri (Mc Laren). Asimismo, Colapinto terminó décimo y largará noveno este domingo, por las mismas circunstancias.

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A falta de tres carreras para el final de la temporada, Briatore hizo una especie de evaluación del desempeño de su equipo durante, el año, donde marca sexto en el Torneo de Constructores con 6 unidades.

Al respecto, dijo en diálogo con La Gazzetta: "Si todo hubiera salido como queríamos, habríamos logrado el quinto puesto en el Campeonato de Constructores con Alpine, en lugar del sexto".

Sin embargo, más allá de la dureza, fue positivo respecto a la mejora del equipo este y año y las expectativas para lo que viene. Al respecto, concluyó: "Hemos dado el importante paso adelante que necesitábamos dar, y ahora todos pensamos como un verdadero equipo de carreras. El año que viene esperamos dar otro paso adelante".