El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no se mostró nada conforme pese a haber conseguido la novena posición en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1: "Una pena porque el potencial estaba".

Una vez finalizada la clasificación, Colapinto habló con la prensa y reconoció que "no estoy conforme porque estábamos para mucho más, es una pena haber quedado tan atrás en la Q3 porque estábamos competitivos".

En este sentido, explicó que durante la Q3, en la que marcó el peor tiempo entre los 10 pilotos (largará noveno por la sanción a Oscar Piastri), "traté de quedarme atrás de los Mercedes, pero después nos empezaron a atacar los Red Bull y fue un lío. Las gomas muy frías, no entraron en temperatura y la vuelta fue un desastre. Una pena porque el potencial estaba".

Por último, subrayó que "en ningún momento de la qualy pusimos nada junto. Tuvimos solo run en Q2 con chupada".

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Pese a no haber quedado conforme con esta clasificación, Colapinto comenzará la carrera en zona de puntos, con la gran posibilidad de volver a sumar luego de seis fechas de sequía (Azerbaiyán, Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil).

La de este año es la tercera participación de Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas, en el que siempre había tenido accidentadas clasificaciones que lo condicionaron mucho para las correspondientes carreras.

La carrera del Gran Premio de Las Vegas, que corresponde a la vigésimo primera fecha del campeonato de Fórmula 1, comenzará este domingo a la una de la madrugada.