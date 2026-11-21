El Gran Premio de Las Vegas, que tendrá su carrera final esta noche a la una de la madrugada, sumó un nuevo capítulo en el duelo entre Max Verstappen y George Russell.

Esta vez el cruce comenzó en la Práctica Libre 3, cuando luego de una maniobra polémica Max le hizo "fuck you" al pasar al británico.

Luego, George fue contundente ante la prensa con duras declaraciones.

“No hay nada en el reglamento que diga que no se puede adelantar a alguien que está empezando una vuelta, pero cuando haces eso estás perjudicando a esa persona”, dijo Russell.

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“Él hace esto semana tras semana con muchos pilotos y todo el mundo lo acepta. No voy a aceptar simplemente que alguien me perjudique de esta manera y camine por ahí como si fuera más grande y mejor que todos los demás. Alguien tiene que hacerle frente a ese tipo”, expresó el británico ante Sky Sport Italia.

Verstappen, en tanto, prefirió no hablar del tema.

“Nada. No pasó nada. Ni siquiera quiero perder mi tiempo en eso. Para mí no vale la pena en lo más mínimo", según publico Motorsports.

Por si fuera poco, esta noche partirán juntos de la primera fila, Max con la pole y Russell a su lado.

*Algo de Bronca

Franco Colapinto culminó 10°, pero largará 9° por una sanción a Oscar Piastri.

No obstante, el pilarense no se mostró conforme con lo hecho en la Clasificación.

"Estábamos para mucho más", resumió Franco.

"Una pena porque el potencial estaba, pero bueno... habrá que avanzar en la carrera", se lamentó.