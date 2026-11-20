Tras una primera jornada con poco rodaje por la lluvia, Franco Colapinto sorprendió este viernes en la tercera y última sesión de entrenamientos al marcar el quinto mejor tiempo en el trazado urbano de Las Vegas, donde se desarrolla la fecha 21 del campeonato de Fórmula 1.

El argentino hizo su mejor vuelta sobre el cierre de la tanda para quedar detrás del británico George Russell (Mercedes), el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el inglés Lando Norris (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Con 1m35s198/100, el argentino quedó a 1s157/1000 del más veloz y a sólo 7/1000 del cuarto, en un entrenamiento con alta intensidad desde el inicio, a diferencia de lo que suele entregar la práctica que habitualmente precede a la clasificación para la carrera. Ya con piso seco, los pilotos permanecieron en la pista la mayor parte de la hora que tenían para probar, como no habían podido hacerlo el día anterior, y Franco hizo un trabajo de menor a mayor.

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Al final, relegó incluso a su compañero Pierre Gasly, que quedó noveno con el otro Alpine, tras haberse mostrado más competitivo en la primera mitad, rodando con compuestos diferentes.

Con 28 giros válidos, Colapinto terminó por delante del tetracampeón Max Verstappen (Red Bull), que completó cinco vueltas menos y fue protagonista de una situación de zozobra al rozarse con Russell en una curva en la que ninguno cedió el lugar y el neerlandés casi termina contra uno de los muros. Esa situación quedó en revisión de los comisarios, por lo peligrosa.

Con casi todos los autos girando de manera permanente en la noche de Nevada y la búsqueda de los límites en el entrenamiento que mejores conclusiones permite obtener, las quejas por las radios fueron recurrentes ante maniobras desafortunadas o coches lentos que impedían el paso a máxima velocidad. Y la sesión concluyó con Oliver Bearman dando un trompo justo por delante de Franco, al frenar en una curva.

El piloto de Haas es uno de los cinco penalizados para la largada de la carrera, aunque en su caso los 35 puestos hacen que lo haga desde el fondo de la grilla. Además, Antonelli tendrá una sanción de cinco puestos de retraso en la parrilla tras poner Mercedes un nuevo motor en su auto y deberán pagar con 10 lugares Oscar Piastri (McLaren), por la incorporación de un quinto motor de combustión interna; Carlos Sainz (Williams), por el cambio del turbocompresor, y Lance Stroll (Aston Martin), dado que estrenará su novena batería y su octava centralita electrónica.

La clasificación para la carrera se hará esta madrugada, a la 1 de la mañana de la Argentina, y la competencia será el domingo, a esa misma hora, a 50 vueltas al circuito.