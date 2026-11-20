Vélez eliminó a Belgrano por penales en los octavos de final del Torneo Clausura tras empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario y ganar 3 a 1 en la tanda desde los 12 pasos, con un Tomás Marchiori que se vistió de héroe y atajó tres disparos.

En un partidazo en Liniers, el "Fortín" logró empatar el resultado dos veces.

A los 11 minutos, Ramiro Hernándes abrió el marcador para Belgrano y Ronaldo Martínez lo empató a los 14 de la segunda mitad.

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Ya en el tiempo extra, a los 10 minutos, apaerecería Nicolás Fernández para volver a poner al "Pirata" arriba del marcador, pero Vélez insistió con su gente empujando y empató nuevamente a los 5 del segundo tiempo extra, agregando muchísimo dramatismo.

Ya en la tanda de penales, Marchiori le atajó los disparos a Lucas Zelarrayán, Francisco González Metilli y Adrián Sporle. El único de Belgrano que convirtió fue Nico Fernández.

En el Fortín anotaron Rodrigo Aliendro, Rolando Martínez y Dilan Godoy, mientras que erró Matías Arias.