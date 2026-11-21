Con Franco Colapinto (Alpine) como protagonista, se realizó esta madrugada la Clasificación del Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la fecha 21 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El pilarense se quedó con el 10° lugar, tras ingresar en la Qualy 3.

No obstante, el argentino adelantará una posición y partirá 9° por la penalización a Oscar Piastri (McLaren), quien hizo el séptimo tiempo pero tendrá 10 puestos de sanción por haber cambiado nuevamente su motor de combustión interna.

Lo mismo pasó con la pole position, que quedó en manos de Max Verstappen (Red Bull), pese a que el más veloz fue el flamante campeón del mundo Andrea Kimi Antonelli (Mercedes Benz), quien hizo el mejor tiempo tras una formidable última vuelta.

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No obstante, el italiano penalizará con 5 puestos también por un cambio de motor y le dejó el lugar de privilegio a Max.

Junto a él partirá George Russell (Mercedes Benz) y detrás lo harán Lando Norris (McLaren) e Isack Hadjar (Red Bull).

La carrera final del Gran Premio de Las Vegas se largará el domingo a la una de la mañana.