Independiente de Avellaneda se impuso como visitante por 2-1 ante Argentinos Juniors en los octavos de final del Torneo Clausura y será el rival de Vélez Sarfield en la siguiente fase de los playoffs.

El “Rojo” consiguió el triunfo en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal, con el doblete de Maximiliano Meza, a los 40 minutos del primer tiempo y desde el punto penal a los 30 minutos del complemento; mientras que Diego Porcel había conseguido el empate parcial a los 2 minutos del segundo tiempo para el “Bicho”.

Con ese tanto le dio la clasificación al equipo dirigido por Jadson Viera, que deberá enfrentar a Vélez Sarsfield en Liniers por los cuartos de final del Torneo Clausura. Vélez viene de ganarle a Belgrano en la tanda de penales.