En un partido de mucho nervio, agresiones y poco fútbol, Olimpo estuvo más lúcido y aprovechó mejor su momento para ganarle inobjetablemente a Tiro Federal 2 a 0. Y así definirá el ascenso ante Comercial, ganador del Apertura.

No hubo mucho vuelo futbolístico, pero sí demasiados roces y encontronazos, sobre todo del visitante.

Los goles de Santamarina –en el primer tiempo— y Santi Llanos, en el complemento—mandaron al equipo de Marco González a jugar la final del año ante Comercial por un lugar en la elite en el 2027.

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De menos a más

Tiro empezó mejor. Más intenso, tomó la iniciativa, siempre en un contexto de algunas imprecisiones lógicas por lo que había en juego.

Incluso, al minuto, amenazó con un derechazo ancho de Joaco Martínez y con un disparo de derecha de Mc Coubrey que Jonathan Acosta sacó al córner.

Luego, Martínez –de lo más parejo en el elenco tírense—hizo trabajar al 1 aurinegro con un tiro libre.

Y en la primera contra del local, un derechazo de Vidal fue rechazado al córner por Arias.

El partido entró en un pozo con el correr de los minutos. Compartieron errores en el traslado y hubo mucho más vértigo que juego.

Tiro desaprovechó un tiro libre cerca del área rival y el contragolpe aurinegro no terminó en gol de Colmenares de milagro, tras un buen centro del picante Llanos.

Hasta que a los 32 minutos se rompió la monotonía. A la salida de un tiro de esquina, el balón le quedó a Santamarina, quien sacó un derechazo no demasiado violeta que se desvió en un rival y se metió en la ratonera del palo izquierdo de Arias.

El aurinegro se soltó con el 1 a 0 ante un rival que se fue de partido y que perdió la brújula.

Llamativamente, Tiro quedó a merced de la efectividad del rival. Marcó en línea y mal. Y se fue, literalmente, de partido.

Pizzorno –hasta entonces el mejor de la defensa— le alcanzó a puntear una pelota a Llanos, quien recibió un gran pase de Vega.

Luego, Llanos elevó apenas un tiro libre.

Y antes del cierre de la primera etapa, llegó la primera polémica. Arias quiso salir jugando, Llanos se la robó, lo gambeteó y Calamante le cometió un claro penal cuando tocó la pelota atrás. Páez la ignoró.

Segundo gol y piñas al por mayor

Tiro entró más enchufado en el complemento y, con más enjundia que fútbol, se fue para adelante.

Acosta le sacó un furibundo derechazo a Restiffo que pudo significar el empate.

Y, tras cartón, Pizzorno le entró vehementemente a Ithurriague y vio merecidamente la roja.

Increíblemente, el visitante se tranquilizó con uno menos. Y su rival lo dejó manejar pelota y territorio.

Olimpo se agrupó bien, pero no pudo hacer prevalecer el hombre de más, al menos en ese tramo.

Incluso, un lateral de Joaquín Martínez picó, pegó en el travesaño y Carrozzi pudo haber sentenciado, aunque su remate se fue arriba.

Y a los 33 minutos, llegó el segundo gol de Olimpo y el caos total.

Llanos arrancó de 8 y se metió hasta abajo del arco, con un toque sutil de zurda al palo derecho de Arias.

En el camino al festejó, Seba Mancinelli –ya estaba amonestado-- lo agredió. Y llegaron los empujones, agresiones y todo se desvirtuó.

Llanos fue el blanco de los golpes de los visitantes entre jugadores e integrantes del cuerpo técnico.

Insólitamente, Páez le mostró la roja al propio Llanos y Mc Coubre, cuando debió expulsar varios más en el conjunto aurivioleta, incluido el capitán.

Tras un parate de 15 minutos, con amenazas de los dos lados y algunos simpatizantes de Tiro que invadieron la cancha, el cotejo continuó 10 contra 9.

No pasó nada más, sólo para contemplar otro papelón más en el fútbol doméstico. Y van…

La síntesis

Olimpo 2

J. Acosta 6

Ithurriague 6

Quidel 5

Osinaga 6

Vega 7

M. Acosta 5

Di Buo 5

Santamarina 6

Vidal 5

Colmenares © 5

LLANOS 7

DT: M. González

Tiro 0

B. Arias 4

Restiffo 6

⁠Calamante 4

Pizzorno 3

Mancinelli © 4

J. ⁠Martínez 6

⁠⁠Lefiñir 4

⁠Ocampo 5

F. Fraysse 5

⁠Carrozzi 5

Mc Coubrey 5

DT: Sardi-Gigliotti

PT. Gol de Santamarina (O), a los 32m.

ST. Gol de Llanos (O), a los 33m. Fueron expulsados Pizzorno (TF), a los 12m. y Llanos (O) y Mc Coubrey (TF), a los 37m.

CAMBIOS. 59m. Catriel (5) por Santamarina, 76m. Genovesi por Vidal y 100m. Pradilla por Quidel, en Olimpo; 45m. Cabrera (5) por F. Fraysse, 88m. Pinedo por Calamante y 94m. Talmón y Laborde por Lefiñir y Mancinelli, en Tiro.

ARBITRO. Franco Páez (4).

CANCHA. Olimpo (buena).