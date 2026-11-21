Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Resultados, éxito y consagración: la fórmula que identificó y que resume el año de rugby del plantel superior de Sociedad Sportiva, se repitió este sábado en el último partido del año para Las Palomas.

El equipo bahiense, campeón del Oficial Oro de la URS y recientemente del Regional Pampeano A, se quedó también con la copa del regional Norpatagónico -en condición de invicto- que animaron clubes de la unión bahiense y de su par de Alto Valle.

Hoy el XV blanco le ganó a Neuquén RC por 75 a 10 en La Carrindanga, en un partido que como muestra el resultado fue sin equivalencias dado el plantel alternativo que presentó la visita, integrado por jugadores de Primera, Intermedia y una cuota de juveniles. Pero fue una final que el representante bahiense no quiso dejar escapar, para sellar el tricampeonato en este certamen.

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Recordamos que el Norpatagónico es un torneo histórico, de décadas entre ambas uniones, pero había dejado de disputarse a partir de 2015. Con buen criterio y para replicarlo también en juveniles, se retomó en 2024. Año en que Las Palomas también vencieron en la final a Neuquén RC (19-16). El año pasado no hubo partido definitorio y el título fue para el Blanco por mayor cantidad de triunfos respecto del XV azul.

Hoy los locales dieron otro show de tries (11) en una producción que cerró 28-3 al cabo del primer tiempo y que en el global tuvo como protagonistas a los backs, con acciones de juego desplegado muy vistosas. Los delanteros abrieron caminos y terminaron prevaleciendo en la segunda parte, para obtener pelotas de calidad.

Las conquistas fueron de Pedro Zorzano (5m. y 51m.), Felipe Serrat (28m. y 55m.), Alan Martínez (31m. y 62m.), Francisco Cantalejos (68m. y 73m.), Lautaro Césari (40m.), Tomás Bermúdez (47m.) y Francisco Larrañaga Astibia (80m.). Las conversiones fueron de Mateo Köhler (7) y Felipe Serrat (3).

En Neuquén RC los puntos llegaron por un penal de Felipe Sayago (23m.) y un try penal a los 63m.

Al finalizar el encuentro se entregó el trofeo correspondiente al capitán blanco Francisco Cantalejos, de manos del titular de la unión bahiense Oscar Doria, junto con su par de Alto Valle, Gustavo Hernández.

El partido también se utilizó para cerrar el año deportivo de rugby en la institución y decretar el retiro del tercera línea Francisco Figueras, un emblema del tackle en Las Palomas con vigencia por 20 años en el PS. "Pancho" fue incluido como ala entre los titulares y fue reemplazado a los 61m en medio de los aplausos de una colmada tribuna. Temporada en la que también se retiró el wing y tryman Ignacio Payero.

Así formaron los equipos:

Sociedad Sportiva (75): 1. Mauricio Torrisi, 2. Juan Francisco Malanga, 3. Lautaro Césari; 4. Francisco Cantalejos (capitán) y 5. Federico Stein; 6. Francisco Figueras, 7. Gerónimo Rivas Pompei, 8. Tomás Inchausti; 9. Rafael Larrañaga Astibia y 10 Mateo Köhler; 11. Alan Martínez,12. Tomás Bermúdez, 13. Pedro Zorzano, 14. Felipe Serrat; 15 Facundo Ferrandez. Entrenador, Diego Samuel.

Definidores, 16. Santiago Báncora, 17. Iñaki Azcoitia, 18. Ignacio Lance, 19. Agustín Antinori, 20. Francisco Larrañaga Astibia, 21. Juan Cruz Samuel, 22. Thiago Loiacono y 23. Felipe Inchausti.

Neuquén RC (10): Carlos Arias, Nasser Barakat, Lucas Pereyra Zanelli; Juan Cruz Rodríguez e Ignacio Podestá; Ignacio Mendiberri, Julián Ramírez, Santiago Vera; Felipe Sayago y Juan Cruz García Rosales; Ramiro Lanzani, Francisco Bazán, Lautaro Cerda, Raúl Nieto; Valentín Casajus Caffer. Entrenador, Miguel Dobro.

Definidores, Francisco Giuliano, Mateo Guardia, Federico Martín, Andrés Fabro, Jeremías Kent, Tobías Kent, Juan Ignacio Taddei y Mateo Bordi.