“El fútbol es la pata floja de Pacífico, pero es una actividad más del club y no está aislado como algunos dicen”

Los incidentes del domingo pasado tras el encuentro con Comercial, la actual situación del club, los festejos que se vienen por los 130 años, el trabajo silencioso muchas veces no reconocido para dirigentes que aman y se desviven por todo lo que sucede alrededor de la institución y la “bomba” que puede convertir al hockey del verde en potencia a nivel local.

En todos estos temas, más algunos otros que vinculan entre sí a socios, referentes, colaboradores e hinchas identificados con la siempre popular y sentida barriada, hizo hincapié el presidente de Pacífico, Oscar “Polo” Sáez, en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 15 a 16 por la Nueva Play.

“Cuando terminó el partido frente a Comercial (empate 1-1 por la fecha 6 del Clausura de la B liguista), estaba todo más que tranquilo, se los puedo asegurar, incluso yo me encontraba junto a mi familia cuando empezamos a escuchar algunos gritos. Me subí a la tribuna para ver, pensé que había ocurrido un accidente, pero eran algunos pibitos identificados con la ropa de Comercial que habían llegado hasta la esquina de Tucumán y Di Sarli (del estadio Adolfo Pirolo del verdolaga), donde se ubica el ingreso del público local”, comentó, restándole importancia al caso pero repitiendo que no “puede volver a suceder”, el titular del club más antiguo de nuestra ciudad.

“No eran más de 10 los que vinieron a provocar a nuestro sector, lo que no sé es como hicieron para correr dos cuadras (el ingreso del visitante está en la esquina opuesta, en Terrada y Adrián Veres) sin ser bloqueados por los efectivos policiales que estaban en la calle y que actuaron rápidamente para que la situación no pase a mayores. Menos mal que no habían abierto el portón de nuestro lado para que salga la gente, solo saltaron algunos chicos y por eso hubo intercambios de proyectiles y nada más. Está mal, muy mal, no lo debemos naturalizar y hay que prestarle mucha atención a la prevención, pero al menos no tuvimos que lamentar víctimas ni se registraron detenidos”, amplió el “presi”, quien adelantó la determinación que se tomará con el piso de la cancha oficial de Primera división de Terrada al 2.200.

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En cuanto al orden y al progreso de la entidad, manifestó que están muy bien, que el básquet, el tenis y el hockey marchan firmes y alienados, y que el fútbol es la pata floja de la mesa, aunque fue más allá y dijo estar cansado de escuchar que “está aislado de las demás actividades del club”.

“El fútbol es un eslabón más del patrimonio institucional, yo vengo de ese ´palo´ y sé que se tiene que estructurarse bajo un patrón y una perspectiva de trabajo, que necesita una unión interna y que ciertos directivos tienen que deponer sus egos y orgullos personales para el bien colectivo y por un escudo que es más grande que todos nosotros juntos”, reaccionó quien transita su segundo mandato al frente de Pacífico después de haber estado una década como coordinador del fútbol formativo primero y del fútbol en general después.

Y la frutilla del postre: “El hockey está planificando, con buenas perspectivas, la posibilidad de tener una cancha de césped sintético sobre una base de agua”.

Bombazo. ¿Y si mejor lo dejamos ahí?

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