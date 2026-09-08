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Clausura liguista: entre sábado y domingo se cierra la primera rueda

En la A, el líder Sa Francisco expondrá la cima en la avenida Alem ante Liniers. Y en la B, el puntero Olimpo recibirá al colista Dublin.

Fotos: Archivo La Nueva.

Entre sábado y domingo se jugará la 7ª y última fecha de la primera rueda del certamen Clausura de la Liga del Sur.

Desde las 15.30, caerá el telón de la primera parte del segundo semestre, con partidos muy relevantes, sobre todo en la puja por mantener la categoría en la máxima división.

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En la elite del fútbol doméstico, todos los encuentros se jugarán el domingo.

El puntero San Francisco visitará a Liniers en la Avenida Alem.

Además, Huracán recibirá en el Bule a Bella Vista.

Y en duelo vitales por el descenso, La Armonía esperará por Libertad en Los Hermanos Francani y Villa Mitre será local en El Fortín ante Sporting.

Posiciones

Clausura. 1º) San Francisco, 12 puntos; 2º) Sporting, 10; 3º) Huracán y La Armonía, 8; 5º) Bella Vista y Villa Mitre, 6; 7º) Liniers, 5 y 8º) Libertad, 4.

Acumulada. 1º) Huracán, 34 puntos; 2º) Bella Vista, 31; 3º) Liniers, 28; 4º) Villa Mitre y San Francisco, 25; 6º) Sporting, 23 y 7º) Libertad y La Armonía, 22.

En la B

La jornada comenzará el sábado con tres compromisos.

En el Carminatti, el vanguardista Olimpo recibirá al colista Dublin.

En el Onofre Pirrone, el escolta Tiro Federal será anfitrión de Pacífico de Bahía Blanca.

Y en el Puerto, Comercial será local ante Pacífico de Cabildo.

Finalmente, el domingo en Punta Alta, Rosario esperará por Sansinena.

La tabla

Clausura. 1º) Olimpo, 14 puntos; 2º) Tiro Federal, 11; 3º) Rosario, 10; 4º) Pacífico de Cabildo, 8; 5º) Comercial, Pacífico BB y Sansinena, 6 y 8º) Dublin, 1.

La acumulada. 1º) Tiro, 38 puntos; 2º) Rosario, 36; 3º) Comercial, 33; 4º) Olimpo, 30; 5º) Sansinena, 27; 6º) Dublin, 18; 7º) Pacífico C, 16 y 8º) Pacífico BB, 14.

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