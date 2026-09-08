Los goles de Lilán en la Liga de Laprida deberán esperar: se fracturó Mauro Sabatini

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Tengo una amargura terrible, pero no tanto por la gravedad de la lesión, sino porque ocurrió cuando atravesaba mi mejor momento en el campeonato”.

Lilán empató 0-0 los últimos dos cotejos y dejó de ser el líder del torneo oficial de la Liga de Laprida, aunque lo que más afectó al plantel azulgrana es que por dos meses o más no podrá contar con su goleador, Mauro Sabatini, que en el clásico ante Jorge Newbery, hace 9 días, sufrió la fractura de la tibia y la rotura de meniscos de su pierna izquierda.

“Salté a cabecear y, cuando caí, pisé mal, el pie se deslizó hacia afuera y sentí como un latigazo en el gemelo. Si mirás el video, también me podría haber quebrado el peroné y cortado el ligamento anterior de la rodilla”, contó el “Topo”, quien ayer se hizo los estudios prequirúrgicos y el viernes será intervenido por el doctor Juan Manuel Barrios en la clínica María Auxiliadora de Olavarría.

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“Camino ayudado por muletas y por tres semanas (ya va una) no puedo pisar con la zurda”, confesó el máximo artillero del certamen que, justamente, se denomina “Copa 90 Aniversario del Club Lilán”.

“Me operan de los meniscos, porque la tibia, según me adelantaron, tiene que soldar sola. Si todo va bien, en dos meses y medio puedo estar jugando otra vez. Creo en Dios y soy positivo, quiero estar en los partidos finales”, amplió el que a mitad de año dejó Libertad y en el lilalense lleva 6 goles en 5 partidos.

El delantero bahiense permanece en Laprida, mimado por los hinchas y apuntalado por la predisposición del presidente de Lilán, Gastón Maldonado (en la foto con él), quien se esmera para que a Mauro no le falte nada.

“Es impresionante el apoyo, el presi no me deja solo, y a veces pienso que así debería ser en todos los clubes. Un poco tenemos que aprender de las instituciones que no representan a las grandes Ligas o ciudades”, tiró el ex Sporting.

--¿Cómo estas en este momento?

--Con mucho dolor y líquido en la rodilla. Se me hizo un hematoma atrás del gemelo y van a analizar si existe un pequeño desgarro. No creo, para mi es por el golpe.

“Me lesioné al minuto de juego y seguí jugando, en caliente solo era una molestia, pero cuando terminó el primer tiempo y llegué al vestuario parecía que me estaban serruchando la pierna”, detalló.

Al cabo de 7 fechas, Lilán marcha segundo en las posiciones con 12 puntos, dos menos que su clásico rival, Jorge Newbery. Tercero está Platense con 9.

Una curiosidad: el “Topo” se alejó de Libertad tras el torneo Apertura (van 7 programaciones del Clausura) y sigue siendo, junto a Franco Pane, el máximo anotador del conjunto milrayitas con 3 conquistas.

*El momento de la lesión