Liga Sureña: Independiente, Club y Pampero festejaron en los clásicos

Independiente de Jacinto Aráuz, Club Darregueira y Pampero de Guatraché tuvieron un domingo redondo al ganar sus respectivos clásicos, en el marco de la 5ª fecha de la Copa de la Liga en la Sureña.

El Burgués superó a Villa Mengelle como visitante 3 a 1, Club derrotó a Argentino en casa 4 a 2 y La Estrella le ganó a Huracán como visitante 2 a 1.

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Resultados

--Zona A: Social Colonial 0, Gimnasia de Darregueira 0 y Club Darregueira 4 (Nicolás Kirof, Franco Olmos --2-- y Lautaro Berdugo, en contra), Argentino 2 (Emanuel Martini --2--).

--Zona B: Unión de Villa Iris 0, Rampla Juniors 0 y Villa Mengelle 1 (Tomas Matir), Independiente 3 (Leonel Martens --2-- y Joaquin Davit).

--Zona C: Deportivo Alpachiri 2 (Luciano Andrada y Miguel Roson), Sportivo y Cultural 4 (Aron Ruiz --2--, Emanuel García y Juan Cruz González).

--Zona D: UD Bernasconi 2 (Ezequiel Pescara --2--), Unión de Campos 0.

--Interzonal: Huracán 1 (Nicolás Centurión), Pampero 2 (Paulo Pantanetti y Ramiro Fredes).

Las tablas